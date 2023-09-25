حماة الوطن: الدولة تدعم كل الجهود العربية لحل الأزمة اليمنية وتساند وحدة شعبها

أكد الدكتور محمد الزهار، أمين عام العلاقات الخارجية بحزب حماة وطن، أن الدولة المصرية حريصة على إحداث الاستقرار في كافة الدولة العربية، ودعم كافة الجهود العربية لإحداث السلام في المنطقة، موضحًا أن ترحيب مصر بالجهود التي تضطلع بها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان على مسار دعم التوصل لحل مستدام للأزمة في اليمن الشقيق، واستضافة المملكة العربية السعودية لجولة من المحادثات مع وفد يمني من صنعاء لدعم تلك الجهود، يؤكد وقوف الدولة المصرية مع كافة الجهود العربية لحل الأزمة اليمنية.

حل سياسى فى اليمن

وقال "الزهار"، إن مصر تدعم كافة الجهود الرامية لإنهاء الأزمة في اليمن الشقيق، والتوصل إلى حل سياسي مستدام يستند إلى مرجعيات الحل المعتمدة المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، بجانب قرار مجلس الأمن رقم (٢٢١٦)، مؤكدةً على ثوابت الموقف المصري الداعية إلى أهمية دعم عملية سياسية جامعة لكافة الأطراف اليمنية، تحفظ وحدة الشعب اليمني وسيادته وسلامة أراضيه.

وأوضح أمين عام العلاقات الخارجية بحزب حماة وطن، أن الدولة المصرية تنسق بين مختلف الجهات لدي الجانب اليمني لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة رئيس الوزراء اليمني إلى القاهرة في يوليو 2020 خاصة ما يتعلق بالدعم المصري الفني للكوادر اليمنية في مختلف المجالات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، فضلاً عن الإعداد للدورة القادمة لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين الجانبين، وكذلك هناك دور مصري في دعم ملف إعادة إعمار اليمن، بعد مشاركة وزير الخارجية عبر وسائل التواصل المرئي في مؤتمر المانحين لليمن والذي نظمته المملكة العربية السعودية بالمشاركة مع الأمم المتحدة يوم 2 يونيو 2020، حيث أكد حرص مصر على دعم الأشقاء في اليمن لتوفير الدعم الإنساني اللازم.

ولفت "الزهار" إلى أن موقف مصر الثابت تجاه الأزمة اليمنية ودعم الحكومة اليمنية في كافة المجالات، وتعمل مصر على تفعيل آلية اللجنة المشتركة العليا بين البلدين والعمل على عقد اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الدولة المصرية لديها دور كبير الدعم الفني لليمن بجانب والاستعانة بالخبرة المصرية في مرحلة إعادة الإعمار وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة اليمنية.