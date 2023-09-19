أستاذ اقتصاد: زيارة السيسي إلى الإمارات سببها مناقشة الوضع في اليمن

تحدث الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية والاقتصادية، عن مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد في أبو ظبي، بشان تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال خلال لقاءه على فضائية صدي البلد، اليوم الثلاثاء، إن العلاقات المصرية الإماراتية قوية ومهمة، مشيرًا إلى أن زيارة الرئيس السيسي إلى الإمارات ترجع إلى عدة أمور، منها استعدادات الإمارات لقمة المناخ، بالإضافة إلى اهتمامه بنقل التجربة المصرية إلى الإمارات.

وتابع أن مصر حريصة على أن تخرج قمة المناخ الإماراتية بطريقة جيدة تليق بالمنطقة، منوهًا إلى أن زيارة الرئيس السيسي إلى الإمارات كانت لمناقشة الوضع في الخليج خاصة في اليمن، وأن هناك ملفات تتعلق بالسلام الإقليمي، وما يحدث في الضفة الغربية وما يحدث في ليبيا.

الرئيس السيسي يلتقي بنظره الإماراتي في أبوظبي

‎والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في أبوظبي مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعربا الرئيسين عن اعتزازهما بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والإمارات، على مستوى القيادتين وبين الشعبين الشقيقين، والتي تنعكس على التنسيق الوثيق بين الدولتين بهدف دعم استقرار المنطقة العربية، لاسيما في هذه المرحلة التي تتزايد فيها التحديات دولياً وإقليمياً.