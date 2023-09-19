"القاهرة الإخبارية" تبرز مباحثات السيسى وبن زايد فى أبوظبى

أبرزت فضائية “القاهرة الإخبارية” مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد في أبو ظبي، بشان تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

تعزيز التضامن العربي

وخلال اللقاء، توافق الزعيمان على مواصلة الجهد المشترك للدفع نحو تسوية الأزمات القائمة في المنطقة بما يراعي مصالح الشعوب العربية ويعزز التضامن العربي ويحقق الاستقرار والرخاء في المنطقة.

وبحثا الرئيسان سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، خاصة ما يتعلق بتنشيط التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري.

وتطرق اللقاء أيضا إلى التباحث بشأن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" الذي تستضيفه دبي نهاية العام الجاري، بهدف الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في استضافة الدورة السابقة "كوب27" بمدينة شرم الشيخ.