الإثنين 25 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى يطالب بمراجعة وضع شبكات الإنترنت نتيجة لضعف الخدمة الشديد

النائب حسانين توفيق
النائب حسانين توفيق

أكد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، تلقيه على مدار الفترة الماضية الكثير من الشكاوى الخاصة بشبكات الاتصالات والإنترنت، تتطلب أن تكون الحكومة لديها وقفة حاسمة ومراجعة على أرض الواقع من أجل مواجهة هذه الإشكاليات.

txt

إيلون ماسك يوفر الإنترنت المجانى بمناطق الزلزال فى المغرب

الملف سيكون من أولوياته فى دور الانعقاد الرابع بمجلس الشيوخ

وأشار عضو مجلس الشيوخ، فى تصريحات له، إلى أن هذا الملف سيكون من أولوياته فى دور الانعقاد الرابع بمجلس الشيوخ؛ من أجل الوقوف على سياسة الحكومة لمواجهة حالة تردى شبكات الإنترنت، مشيرا إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أعلنت، مؤخرا، في التقرير الموجز عن مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يوليو 2023، عن وصول أعداد مشتركي الهاتف المحمول في مصر إلى 103.64 مليون مشترك بنهاية يونيو الماضي، مقابل 98.34 مليون مشترك في نفس الفترة من العام 2022، بزيادة بلغت حوالى 5.3 مليون مشترك جديد فى عام، وبنسب نمو سنوي وصلت لنحو 3.3%.

txt

إعدادات جديدة لـ"واتس آب" تحمى المستخدمين من قراصنة الإنترنت

وأضاف أن هناك زيادة في أعداد مستخدمي الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول بلغت حوالى 4.5 مليون مستخدم جديد في عام، كما بلغت أعداد مستخدمي الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول 73.09 مليون مشترك بنهاية يونيو الماضي، مقابل 68.53 مليون مشترك في نفس الفترة من العام 2022، بمعدل نمو سنوي وصلت نسبته إلى 6.65%.

وتابع عضو مجلس الشيوخ: "أمام هذه الزيادة الكبيرة في أعداد مستخدمى الإنترنت عبر الهاتف المحمول، والتي تتزامن مع خطوات الدولة نحو التحول الرقمى ورقمنة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، يكون من الضرورى أيضا النظر إلى الحالة الفنية لشبكات الإنترنت، لا سيما وأن هناك شكاوى من تردى أوضاع الشبكات في بعض المناطق، مما يؤثر على مستوى جودة الإنترنت في تلك المناطق، وهو ما يجب العمل على حله".

النائب حسانين توفيق سوء خدمة الانترنت الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ جودة الانترنت التعليم الحكومة

الأكثر قراءة

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

"الوطنية للانتخابات": قاضٍ لكل صندوق فى الانتخابات الرئاسية 2024

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

الرى: لا تقدم يذكر في مفاوضات سد النهضة.. وإثيوبيا رفضت الحلول المطروحة

انتخابات الرئاسة 2024.. الإجراءات المنظمة لتأييد المواطنين لراغبى الترشح لمنصب الرئيس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ذكاء.. لعنة العصفورة

سلمان إسماعيل

أسئلة حائرة جدًا

عماد سليمان

في وداع «جابر الخواطر» معتز خفاجي

وائل لطفي

التجسس على أمريكا!

محمد العسيري

كوثر مصطفى.. أكيد لسه الأغانى ممكنة

محمود خليل

يجيب حمام ويطيره

ماجد حبته

وفد الصين رفيع المستوى

سيد الابنودى

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة

حذرت من مخاطر تأجيج العنف.. مصر تجدد مطالبتها لإسرائيل بوقف اقتحامات المسجد الأقصى

ينذر بمزيد من التصعيد.. الخارجية الأردنية تدين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى