برلمانى يطالب بمراجعة وضع شبكات الإنترنت نتيجة لضعف الخدمة الشديد

أكد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، تلقيه على مدار الفترة الماضية الكثير من الشكاوى الخاصة بشبكات الاتصالات والإنترنت، تتطلب أن تكون الحكومة لديها وقفة حاسمة ومراجعة على أرض الواقع من أجل مواجهة هذه الإشكاليات.

الملف سيكون من أولوياته فى دور الانعقاد الرابع بمجلس الشيوخ

وأشار عضو مجلس الشيوخ، فى تصريحات له، إلى أن هذا الملف سيكون من أولوياته فى دور الانعقاد الرابع بمجلس الشيوخ؛ من أجل الوقوف على سياسة الحكومة لمواجهة حالة تردى شبكات الإنترنت، مشيرا إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أعلنت، مؤخرا، في التقرير الموجز عن مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يوليو 2023، عن وصول أعداد مشتركي الهاتف المحمول في مصر إلى 103.64 مليون مشترك بنهاية يونيو الماضي، مقابل 98.34 مليون مشترك في نفس الفترة من العام 2022، بزيادة بلغت حوالى 5.3 مليون مشترك جديد فى عام، وبنسب نمو سنوي وصلت لنحو 3.3%.

وأضاف أن هناك زيادة في أعداد مستخدمي الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول بلغت حوالى 4.5 مليون مستخدم جديد في عام، كما بلغت أعداد مستخدمي الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول 73.09 مليون مشترك بنهاية يونيو الماضي، مقابل 68.53 مليون مشترك في نفس الفترة من العام 2022، بمعدل نمو سنوي وصلت نسبته إلى 6.65%.

وتابع عضو مجلس الشيوخ: "أمام هذه الزيادة الكبيرة في أعداد مستخدمى الإنترنت عبر الهاتف المحمول، والتي تتزامن مع خطوات الدولة نحو التحول الرقمى ورقمنة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، يكون من الضرورى أيضا النظر إلى الحالة الفنية لشبكات الإنترنت، لا سيما وأن هناك شكاوى من تردى أوضاع الشبكات في بعض المناطق، مما يؤثر على مستوى جودة الإنترنت في تلك المناطق، وهو ما يجب العمل على حله".