إيلون ماسك يوفر الإنترنت المجانى بمناطق الزلزال فى المغرب

تمكن خبراء مغاربة، من إطلاق خدمات الإنترنت المجاني في بعض المناطق التي ضربها الزلزال في المغرب، عن طريق ربط الاتصال مع الأقمار الاصطناعية لشبكة "ستارلينك"، التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، التي توفر خدمات الإنترنت عبر العالم بشكل مجاني.

مساعدة فرق الإنقاذ والمتطوعين فى التواصل بسهولة

وحسب "ميدار نت" المغربي، تساعد هذه الخطوة رجال الأمن وفرق الإنقاذ والإعلاميين والمتطوعين في التواصل بسهولة وبسرعة كبيرة، لا سيما بالمناطق الوعرة التي ضربها الزلزال المدمر، التي لا تتوفر على تغطية جيدة من طرف شبكات الاتصال المحلية.

إلى ذلك، نشر الخبير المغربي علي الكراكبي، على صفحته عبر "فيسبوك"، مجموعة من الصور، يظهر فيها وهو يطلق خدمات الإنترنت، وقال في تدوينة عبر خاصية "ستوري" إن "إحدى المناطق المستفيدة من التقنية هي مركز الزلزال في إفورير".