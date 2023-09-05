إعدادات جديدة لـ"واتساب" تحمى المستخدمين من قراصنة الإنترنت

قالت صحيفة "الصن" البريطانية، إن الشعبية الكبيرة التي يحظى بها تطبيق التواصل الفوري "واتساب" تغري قراصنة الإنترنت على استهداف مستخدميه بكل السبل، لكن لحسن الحظ، هناك إعدادات في تطبيق "واتساب" تساعد في حماية المستخدمين من شرور قراصنة الإنترنت، غير أنها لا تحظى بالمعرفة الكافية لدى البعض.

ويقول الخبير في تقنية المعلومات، توم ديفيدسون، إن أهم عنصر في إعدادات التطبيق هو "خطوتان للتحقق"، ويمكن الوصول إلى هذا الإعداد عند النقر على قائمة الإعدادات، ثم خيار الحساب، ثم "خطوتان للتحقق"، وفي حال لم يكن الخيار مفعّلًا يجب تفعيله.

وذكر الخبير الأمني، أن هذا هو خط الدفاع الأول ضد محاولة أي شخص اختراق الحساب عن طريق ربط رقم الهاتف بجهاز آخر، وفي حال كان المستخدم يغير هاتفه بشكل دوري فعليه أن يأخذ مزيدًا من الحذر.

وعلى سبيل المثال، في حال أدخل المستخدم تطبيق "واتساب" على هاتف جديد، فإن الخصوصية ستكون فيه طبقًا للحالة الأصلية، بما يمسح المعلومات المخزنة مسبقًا في التطبيق، وعليه، ينبغي على المستخدم أن يتفحص ويحدّث إعدادات الخصوصية دوريًا.

وقال التقرير، لمزيد من الحماية، على المستخدم تفحص جهات الاتصال لديه كل عدة أشهر، ومحو تلك التي لا يتواصل معها أو لا يعرفها، وتحديث التطبيقات بشكل عام، ومنها "واتساب" مهم لإضافات التعديلات الأمنية التي تجريها الشركات المشرفة لمعالجة الثغرات وتضعها في التحديثات.

وكان أصدر تطبيق "واتساب" سلسلة من التحديثات الجديدة للارتقاء بتجربة الرسائل الصوتية، واليوم يتم الكشف عن ميزة جديدة أخرى مفيدة.

وتحمل الميزة الجديدة اسم "الدردشات الصوتية" Voice Chats حسبما ذكر موقع wabetainfo المتخصص بالأخبار التقنية.

وتتوفر الميزة في الإصدار التجريبي للهواتف العاملة بنظام "أندرويد"، وتأخذ شكل موجة صوتية داخل الدردشة الجماعية، إن كانت الخدمة متوفرة للمستخدمين، ومتوافقة مع المجموعة.

وتبدأ الدردشة الصوتية عند النقر على الأيقونة، وباستطاعة أي مستخدم في الدردشة الجماعية المشاركة في الدردشة الصوتية، والبدء بالكلام.