السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"حماة الوطن": تدشين مؤتمرات جماهيرية بكافة المحافظات لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات المقبلة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال  الأمين العام لحزب حماة الوطن، طارق نصير، إن الحزب اليوم متواجد في سوهاج وأمس كان في الإسكندرية لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة، ولهذا يقوم الحزب بعمل جولات في القرى والأقسام والمراكز لتوعية الجماهير بضرورة الانتخاب والإدلاء بالأصوات في صناديق الانتخابات المقبلة، حيث التكاسل عن الذهاب للجان الانتخابية يعني غياب المسئولية المجتمعية.

تكملة المسيرة التنموية 


وأكد طارق نصير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه وبإقناع شديد هناك إقبال من المحافظات التي قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيارتها، وذلك من أجل تكملة المسيرة التنموية.

 

وتابع: "الحزب له ٢٠٠٠ مقر في كافة محافظات مصر لدعم الرئيس في الانتخابات المقبلة".

دعم الرئيس في الانتخابات 

واستطرد: "المؤتمرات الجماهيرية في الإسكندرية كان بها ٥ الآف من كوادر الحزب لدعم الرئيس واليوم المؤتمر الجماهيري في سوهاج".

طارق نصير حزب حماة الوطن دعم وتأييد الرئيس صالة التحرير صدى البلد

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