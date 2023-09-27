الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نواب "حماة الوطن" يتوافدون على البرلمان لتحرير نماذج تزكية الرئيس السيسي في الانتخابات

اللواء أحمد العوضي،
اللواء أحمد العوضي،

توافد أعضاء مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، على قاعة البهو الفرعوني للمجلس لتوقيع استمارات تزكية ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة.

وأكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بـ مجلس النواب، نائب رئيس حماة الوطن، أن الحزب من أول الأحزاب التي أعلنت عدم الدفع بمرشح للحزب، وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة البناء.

الإرادة الشعبية

وأشار إلى أن الرئيس السيسي، قدَّم تضحيات لأبناء الوطن منذ انحيازه للإرادة الشعبية في 30 يونيو وتحمله كل المخاطر والتحديات، ومنذ توليه المسؤولية في 2014 تحققت إنجازات على أرض الواقع.

وتابع العوضي: "المشروعات القومية تشمل كل محافظات مصر وليس محافظات بعينها"، منوهًا بالاهتمام الرئاسي بمبادرة "حياة كريمة".

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ولفت نائب رئيس حزب حماة الوطن، إلى حكمة الرئيس السيسي، واتخاذ القرارات التي حافظت على الأمن القومي المصري في كل الاتجاهات الاستراتيجية، مؤكدًا أنه نجا بالدولة المصرية وحافظ على الدولة والأمن القومي المصري.

وقال: "نؤيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفترة رئاسية قادمة؛ لاستكمال مسيرة العطاء وتجني مصر ثمار ما قدمه".

العبور الثاني

وهنَّأ العوضي الرئيس بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة: "كانت أكتوبر مرحلة العبور الأول ونحن في مرحلة العبور الثاني والجمهورية الجديدة".

وعن الأزمة الاقتصادية، أوضح اللواء أحمد العوضي، أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرَّت كثيرًا على أزمة الغذاء في العالم، وليس على مصر وحدها.

وقال: "الدولة اتخذت العديد من الإجراءات للحد من تأثيرها، خاصة على محدودي الدخل مثل زيادة الأجور والمعاشات وتكافل وكرامة، بالإضافة إلى جهود  التحالف الوطني للعمل الأهلي وما يقدمه من دور في مساندة الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية.

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