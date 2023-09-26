الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المستشار أحمد سعد: الرئيس عبدالفتاح السيسى حقق إنجازات غير مسبوقة

المستشار أحمد سعد
المستشار أحمد سعد

قال المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، حقق إنجازات كبيرة على الأرض، وهناك طفرة فى المشروعات، متابعًا: "من يعيش فى الخارج يرى حجم الإنجازات التى شهدتها الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة غير المسبوقة، وحجم التغيير بالشكل الكبير".


وتابع سعد، خلال التوقيع على نموذج تزكية للمرشحين للانتخابات الرئاسية بالأمانة العامة لمجلس النواب اليوم: "حزب مستقبل وطن يدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى ويقف خلفه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال سلسلة الإنجازات وما تم من مشروعات قومية على أرض الواقع".

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وكيل مجلس النواب يلتقى نائب رئيس وزراء فيتنام

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توافد الآلاف من أعضاء مستقبل وطن لتحرير توكيلات تأييد ترشح الرئيس السيسي

 

استقبال تزكية المرشحين 


جدير بالذكر أن الأمانة العامة لمجلس النواب، بدأت اليوم استقبال أعضاء المجلس للتوقيع على نموذج تزكية المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024.


وشهد البهو الفرعونى تواجد عدد كبير من نواب الأحزاب البرلمانية.
 

ووفقًا لنص المادة 142 من الدستور، يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرين عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

المستشار أحمد سعد مجلس النواب السيسي المشروعات الانجازات

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