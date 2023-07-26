الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وكيل مجلس النواب يلتقى نائب رئيس وزراء فيتنام

المستشار أحمد سعدالدين
المستشار أحمد سعدالدين

التقى المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، اليوم الأربعاء، تران لو كوانج، نائب رئيس وزراء فيتنام والوفد المرافق له.

في مُستهل اللقاء، أكد المستشار أحمد سعدالدين على علاقات الصداقة المُتميزة والقواسم التاريخية المُشتركة التي تجمع مصر وفيتنام، وهو ما أسس إطارًا تاريخيًا من الود والاحترام المُتبادل بين البلدين الصديقين، كما أشاد بالزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات المصرية-الفيتنامية على كل الأصعدة والمستويات، مؤكدًا ضرورة استثمار هذا الزخم الإيجابي لتعزيز التعاون الثنائي في كل المجالات، فضلًا عن تعزيز التنسيق المُشترك بين البلدين حيال القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، مثمنًا المواقف الفيتنامية الإيجابية والداعمة للقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

على الصعيد البرلماني، أكد المستشار أحمد سعد الدين على أن العلاقات البرلمانية المصرية-الفيتنامية مُتميزة ووثيقة، وهي انعكاس حقيقي للعلاقات المتميزة على الصعيدين الرسمي والشعبي، مُشيدًا بتعدد زيارات الوفود البرلمانية الفيتنامية لمصر مؤخرًا، وما تلعبه تلك الزيارات من دور في تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وفيتنام خاصة على الصعيد البرلماني.

من جهته، أكد نائب رئيس وزراء فيتنام على اعتزازه بزيارة لمصر، مؤكدًا أن مصر شريك مهم ومحوري لفيتنام في منطقة الشرق الأوسط في ضوء العلاقات المتميزة والتاريخية التي تربط البلدين، مشددًا على حرص فيتنام على تعزيز التعاون الثنائي مع مصر على كل الأصعدة والمستويات.
 

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