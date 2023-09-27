الهيئة الوطنية توقع بروتوكول تعاون لتوفير مسكن للقضاة المشرفين على انتخابات الرئاسة

وقع المستشار وليد حمزة، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، وميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، والمهندس عادل والي العضو المنتدب التنفيذي للشركة، برتوكول تعاون مشترك لتوفير الإقامات اللازمة لتسكين القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية المقبلة.

جاء ذلك فى حضور المستشار محمد عبدالواحد والمستشار عبدالسلام محمود عضوي مجلس الإدارة والمستشار شادي رياض نائب المدير التنفيذي للهيئة والمستشارين أشرف عبدالصادق ومحمد عبدالعال وإنجي بدوي أعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.