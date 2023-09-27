الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

توافد المواطنون لعمل توكيلات تأييد للرئيس بمنطقة السيدة زينب لليوم الثالث

توافد المواطنون لعمل
توافد المواطنون لعمل توكيلات تأييد للرئيس

يتوافد المواطنون على  مكاتب توثيق الشهر العقاري بمنطقة السيدة زينب؛ لليوم الثالث على التوالي لعمل توكيلات تأييد للرئيس السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وسط حضور أمني مكثف.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت القرار رقم 7 لسنة 2023 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتأييد المواطنين لراغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

تضمن القرار في المادة الأولى: أن لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين الحق في أن يؤيد أحد راغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك خلال التقدم إلى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أو مقار البعثات الدبلوماسية حسب الأحوال، وذلك وفق النموذج المعد لهذا الغرض بداية من يوم الإثنين الموافق 25 سبتمبر، ولا يجوز للمواطن أن يؤيد راغب الترشح أكثر من مرة، ولا أن يؤيد أكثر من راغب ترشح، كما لا يجوز أن يشتمل النموذج الواحد على تأييد أكثر من مواطن.

منطقة السيدة زينب أييد للرئيس السيسي الانتخابات الرئاسية المقبلة الهيئة الوطنية للانتخابات منصب رئيس الجمهورية

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