الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لدعم السيسي.. توافد المواطنين على مكاتب توثيق الشهر العقارى بالأسمرات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

يتوافد المواطنون على مكاتب توثيق الشهر العقاري بمنطقة الأسمرات؛ لعمل توكيلات تأييد للرئيس السيسي بالانتخابات الرئاسية القادمة، وسط حضور أمني مكثف.



كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أصدرت القرار رقم 7 لسنة 2023 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتأييد المواطنين لراغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.



تضمن القرار في المادة الأولى: أن لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين الحق في أن يؤيد أحد راغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك خلال التقدم إلى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أو مقار البعثات الدبلوماسية حسب الأحوال وذلك وفق النموذج المعد لهذا الغرض بداية من يوم الإثنين الموافق 25 سبتمبر ولا يجوز للمواطن أن يؤيد راغب الترشح أكثر من مرة ولا أن يؤيد أكثر من راغب ترشح كما لا يجوز أن يشتمل النموذج الواحد على تأييد أكثر من مواطن.

الانتخابات الرئاسية القادمة توكيلات تأييد للرئيس مكاتب توثيق الشهر العقاري منطقة الاسمرات

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