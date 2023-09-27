الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نشاط مكثف للأحزاب لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية: توعية سياسية بأهمية الانتخابات

دعم ترشح الرئيس عبدالفتاح
دعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى

كثف عدد من الأحزاب السياسية نشاطه لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المقررة فى شهر ديسمبر المقبل، مع وجود عناصر من الأحزاب داخل مقرات الشهر العقارى لتحرير التوكيلات للمرشحين ومساعدة المواطنين فى ملء نماذج التأييد، بالإضافة إلى إتمام الاستعدادات لإطلاق الحملات الانتخابية للمرشحين، على رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى حظى بدعم العديد من الأحزاب من مختلف الاتجاهات.

«الإصلاح والنهضة»: إطلاق حملة «مصر تختار الرئيس» 

أطلق حزب «الإصلاح والنهضة» حملته الحزبية لدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة ولاية جديدة، تحت عنوان «مصر تختار الرئيس».

وثمَّن الحزب ما تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات من مجهودات تمتاز بالاحترافية والنزاهة والحيادية، كما ثمن تأكيدها منذ أيام أنها على مسافة متساوية من جميع المرشحين، مع إعلان الجدول الزمنى لجميع الإجراءات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرًا إلى أن الجدول الزمنى يعد كافيًا جدًا، سواءً فى فترة جمع التوكيلات أو فى فترة الدعاية الانتخابية. 

وقال هشام عبدالعزيز، رئيس حزب «الإصلاح والنهضة»، إن مصر أمام مرحلة استثنائية من تاريخها الحديث، تحت قيادة الرئيس السيسى، الذى وصفه بأنه «زعيم تاريخى لم يمر على مصر مثله منذ محمد على باشا».

«مستقبل وطن»: اجتماعات تنظيمية وتوثيق توكيلات الأعضاء

على مدار اليومين الماضيين، توافد الآلاف من أعضاء حزب «مستقبل وطن» على مقرات الشهر العقارى بجميع محافظات الجمهورية، لتحرير توكيلات لتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى للانتخابات الرئاسية المقبلة، ليكون الحزب هو أول الأحزاب التى وثقت توكيلات تأييد ترشح الرئيس السيسى، من خلال قياداته وكوادره وأعضائه.

واصطف أعضاء «مستقبل وطن» عقب فتح باب تحرير التوكيلات، أمام مقرات ومكاتب الشهر العقارى، لاستقبال المواطنين وكوادر الحزب، وتنظيم دخولهم لتحرير التوكيلات القانونية، تأكيدًا لدعم الحزب ودعوته لولاية جديدة للرئيس السيسى.

كما عقدت أمانة حزب «مستقبل وطن» بمحافظة الدقهلية اجتماعًا تنظيميًا ضخمًا، برئاسة القيادات المركزية للحزب، على رأسهم النائب: أحمد عبدالجواد، نائب رئيس الحزب.

«حماة الوطن»: استقبال المواطنين ومساعدتهم فى تصوير البطاقات

أعلنت أمانة القاهرة بحزب حماة الوطن، عن إطلاق حملة توثيق توكيلات دعم وتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر فتح باب الترشح فيها ٥ أكتوبر المقبل؛ على أن تنطلق خلال ديسمبر المقبل.

وقال اللواء صلاح المعداوى، أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة القاهرة، إنه تم جمع آلاف التوكيلات فى العاصمة، مشيرًا إلى أنه بعد الانتهاء من جمع التوكيلات سيتم إرسالها إلى المقر الرئيسى، ثم تسليمها إلى حملة الرئيس السيسى الانتخابية. كما استقبل أعضاء أمانة الحزب بمغاغة بمحافظة المنيا، المواطنين الذين توافدوا على مقر الشهر العقارى، لعمل توكيلات تأييد للرئيس للترشح لفترة رئاسية جديدة، حيث حضروا لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية، ومساعدتهم فى تصوير بطاقات الرقم القومى وتوفير أماكن انتظار لهم منعًا للتزاحم داخل المقر.

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