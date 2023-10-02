"المؤتمر": "حكاية وطن" يكشف حجم الإنجازات ويقطع الطريق على المشككين

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن مؤتمر "حكاية وطن" فرصة لاستعراض الإنجازات وكشف حجم التحديات، لافتًا إلى أنه يوضح رؤية الدولة للتعامل خلال الفترة المقبلة، وهذا بدوره يعني كشف النقاب عن الفرص الاستثمارية وملف الاقتصاد والاستثمار.

وأضاف السعيد غنيم، خلال الفترة الراهنة بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية سيكون هناك العديد من الشائعات التى لا تهدف سوى ضرب العملية الانتخابية والاستقرار وتشويه الصورة ومؤسسات الدولة، والمحاولة للنيل من عزم المصريين، ولكن فى الحقيقة وعى المصريين سيكون لهذه المحاولات بالمرصاد، ولن تنجح هذه المحاولات الفاشلة في تزييف الواقع.

المؤتمر واجه حملات التشويه والشائعات

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن الجهود المبذولة على أرض الواقع تتحدث عن نفسها، الجميع يرى ويشاهد ويلمس الجهود المبذولة على أرض الواقع، والمواطنون أصبحوا أكثر وعيا وإدراكا لما يتم الترويج له كذبا عبر مواقع التواصل المختلفة وشائعات لا غرض منها سوى تشويه الصورة.

إنجازات في كل المحافظات

ولفت إلى أن مؤتمر "حكاية وطن" كشف كل هذه التحديات وحجم الإنجازات، ومن ثم قطع الطريق على المشككين وكل من تسول له نفسه النيل من عزيمة المصريين أو تشويه صورة الدولة، وكشف حجم المشروعات على أرض الواقع بمختلف محافظات الجمهورية، وفي الحقيقة هذه هى لغة الرئيس عبدالفتاح السيسي، طوال الوقت، فهو حريص على مصارحة ومكاشفة الشعب المصرى طوال الوقت ووضعه فى الصورة والإشادة بوعى المصريين طوال هذه الفترة، ودورهم في الوقوف بجانب بلدهم.