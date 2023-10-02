الإثنين 02 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"المؤتمر": "حكاية وطن" يكشف حجم الإنجازات ويقطع الطريق على المشككين

حكاية وطن
حكاية وطن

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن مؤتمر "حكاية وطن" فرصة لاستعراض الإنجازات وكشف حجم التحديات، لافتًا إلى أنه يوضح رؤية الدولة للتعامل خلال الفترة المقبلة، وهذا بدوره يعني كشف النقاب عن الفرص الاستثمارية وملف الاقتصاد والاستثمار.

txt

برلمانية: مداخلات الرئيس فى "حكاية وطن" عكست رغبته فى تحقيق طفرة ضخمة بالبلاد

وأضاف السعيد غنيم، خلال الفترة الراهنة بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية سيكون هناك العديد من الشائعات التى لا تهدف سوى ضرب العملية الانتخابية والاستقرار وتشويه الصورة ومؤسسات الدولة، والمحاولة للنيل من عزم المصريين، ولكن فى الحقيقة وعى المصريين سيكون لهذه المحاولات بالمرصاد، ولن تنجح هذه المحاولات الفاشلة في تزييف الواقع.

txt

حكاية وطن.. ماذا حققت المبادرات الرئاسية الصحية منذ انطلاقها؟

المؤتمر واجه حملات التشويه والشائعات

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن الجهود المبذولة على أرض الواقع تتحدث عن نفسها، الجميع يرى ويشاهد ويلمس الجهود المبذولة على أرض الواقع، والمواطنون أصبحوا أكثر وعيا وإدراكا لما يتم الترويج له كذبا عبر مواقع التواصل المختلفة وشائعات لا غرض منها سوى تشويه الصورة.

إنجازات في كل المحافظات 

ولفت إلى أن مؤتمر "حكاية وطن" كشف كل هذه التحديات وحجم الإنجازات، ومن ثم قطع الطريق على المشككين وكل من تسول له نفسه النيل من عزيمة المصريين أو تشويه صورة الدولة، وكشف حجم المشروعات على أرض الواقع بمختلف محافظات الجمهورية، وفي الحقيقة هذه هى لغة الرئيس عبدالفتاح السيسي، طوال الوقت، فهو حريص على مصارحة ومكاشفة الشعب المصرى طوال الوقت ووضعه فى الصورة والإشادة بوعى المصريين طوال هذه الفترة، ودورهم في الوقوف بجانب بلدهم.

الدكتور السعيد غنيم حزب المؤتمر مؤتمر حكاية وطن- بين الرؤية والإنجاز الرئيس عبدالفتاح السيسي إنجازات

مواد متعلقة

برلمانية: مداخلات الرئيس فى "حكاية وطن" عكست رغبته فى تحقيق طفرة ضخمة بالبلاد

برلمانية: توجيهات السيسى للحكومة بإنجاز المشروعات خلال 2025 تعكس حرصه على تحقيق التنمية الشاملة

برلماني: السيسي يخوض معركة تنمية ناجحة منذ 10 سنوات

برلمانى: السيسى نجح فى تحقيق أحلام الوطن ونرشحه لفترة جديدة لاستكمال الإنجازات

"شباب مصر": "حكاية وطن" اتسم بالمصارحة لاستكمال مسيرة الإنجازات

برلماني: "حكاية وطن" ملحمة نجاح في عهد السيسي بإنجازات غير مسبوقة

حزب الاتحاد يرفض عودة "الإرهابية": ما حدث بعد 2011 لن يتكرر

"الأشمونى": كلمة السيسى بمؤتمر حكاية وطن أظهرت ثقته الكبيرة فى الشباب لبناء الدولة

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

"30 سيارة إسعاف وحالات المصابين".. التفاصيل الكاملة لحريق مديرية أمن الإسماعيلية

الحالة الصحية لـ38 شخصًا أصيبوا فى حريق مديرية أمن الإسماعيلية

الرئيس السيسى يزف بشرى للصيادين خلال توقف الصيد من البحيرات

ابنة فيروز تصدر بيانًا تحذيريًا بخصوص حقوق والدها عاصى الرحبانى

التحفظ على سائق سيارة تسبب فى مصرع 4 أطفال بالتجمع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الروائى الراحل خالد خليفة: دمعة عندما تذكرنا ياسمين الشام

علي سعدة

يكذبون.. كما يتنفسون

محمد العسيري

مهرجان سميحة أيوب

محمود خليل

ضروس القصر السلطانى

الأنبا تكلا

رجل عظيم أنقذ مصر

وائل لطفي

حرب أمريكية على مصر

ماجد حبته

حكاية وطن.. كتاب ثالث

بسنت حسن

حمى البحر المتوسط

صور

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

رجعوا التلامذة

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

محطة تل أبيب

المزيد

البرلمان العربى يحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن اقتحامات "الأقصى"

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً

"الوطنى الفلسطينى": اعتداءات المستوطنين على الأقصى جزء من الحرب الدينية