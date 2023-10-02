برلمانية: مداخلات الرئيس في "حكاية وطن" عكست رغبته في تحقيق طفرة ضخمة بالبلاد

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزير الإسكان والنقل بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات قبل نهاية 2025، بدلا من 2030، خلال فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر حكاية وطن، تأكيد على جديته في تحقيق التنمية والارتقاء بالدولة.

الارتقاء بالبلاد

وأوضحت رشاد في تصريحات صحفية لها، أن الرئيس السيسي دائما يثبت لجموع الشعب المصري أن هدفه هو العمل للارتقاء بالدولة وتوفير كافة احتياجات المواطنين في مختلف المجالات.

وأكدت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن مداخلات الرئيس السيسي خلال جلسات المؤتمر تأكيد على حرصه الدائم لتفعيل مشاركة المواطن المصري في الشأن العام، بالإضافة إلى تعزيز الحوار مع المواطنين، كما عكست طبيعة العلاقة القائمة على الصراحة والمكاشفة والواقعية بين الرئيس والمصريين لمواجهة كافة المشكلات والتحديات مهما كانت التضحيات.

عرض شامل بالمعلومات والمؤشرات والحقائق لما شهدته مصر على مدار السنوات الأخيرة

وتابعت النائبة هند رشاد، أن مؤتمر حكاية وطن يقدم عرض شامل بالمعلومات والمؤشرات والحقائق لما شهدته مصر على مدار السنوات الأخيرة من إنجازات ومشروعات متنوعة في ظل التحديات والأزمات الإقليمية والدولية.

وأشارت أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، أن المؤتمر بمثابة تأكيد على أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أكد في كلمته في مؤتمر حكاية وطن أن الدولة انجزت مشروعات مثل مشروع ازدواج قناة السويس وأنفاقها الأربعة الجديدة، وتشييِّد مشروع العاصمة الجديدة و13 مدينة أخرى في شمال الدلتا، وشرق القناة بسيناء، والساحل الشمالي، وفى صعيد مصر، توفر المسكن اللائق، وفرص العمل الواسعة، والمرافق والخدمات المتطورة، لعشرات الملايين من المصريين، خلال السنوات المقبلة.



وكذلك مشروع استصلاح وزراعة مليون ونصف المليون فدان، في إطار خطة طموحة تستهدف استصلاح 4 ملايين فدان، وهو ما يعادل قرابة نصف مساحة الرقعة الزراعية التي امتدت على أرض مصر منذ عمق التاريخ إضافة إلى مشروع آخر لإنشاء مائة ألف صوبة زراعية تعادل في إنتاجها مليون فدان.

وكذلك إقامة مشروعات كبرى للاستزراع السمكي بشمال الدلتا، وشرق القناة، بجانب مشروعات ضخمة لمزارع الإنتاج الحيواني والداجني؛ وذلك لتوفير الاحتياجات الغذائية للمواطنين والقادمين الجدد من المواليد، في بلد يعتمد على الاستيراد في جانب كبير من غذائه.