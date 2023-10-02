حكاية وطن.. تنفيذ 2353 مشروعًا قوميًا للموارد المائية بقيمة 261 مليار جنيه

قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، إنه تم تحقيق إنجازات كبيرة في قطاع المياه منذ عام ٢٠١٤ وحتى تاريخه، حيث تم تنفيذ ٢٣٥٣ مشروعا بقيمة ٢٦١ مليار جنيه.

حكاية وطن

واستعرض الدكتور سويلم، خلال فعاليات مؤتمر "حكاية وطن" أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مشروعات التعاون الثنائى بين مصر ودول حوض النيل والتى قامت مصر خلالها بإنشاء سدود بدول حوض النيل مثل خزان جبل الأولياء وخزان خشم القربة وسد الروصيرص وخزان اوين وسد جوليوس نيريري، بالإضافة لإنشاء محطات وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية منها ٢٨ محطة فى جنوب السودان و١٨٠ بئرا جوفية فى كينيا و١٢ محطة بالكونغو و١٠ آبار بالسودان و٧٥ بئرا فى أوغندا و٦٠ بئرا فى تنزانيا، وإنشاء ٢ مرسى نهرية و٤ خزانات أرضية بجنوب السودان، و٢٨ خزانا أرضيا و٥ سدود فى أوغندا، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار فى الكونغو الديموقراطية، وإنشاء معمل لتحليل نوعية المياه والعمل على إنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار فى جنوب السودان، وتنفيذ مشروعين لمقاومة الحشائش المائية والحماية من الفيضانات فى أوغندا، وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بالدول الإفريقية، وتوفير دورات تدريبية لعدد ١٦٥٠ متدربا من ٥٢ دولة إفريقية، وذلك بتكلفة إجمالية ١٠٠ مليون دولار لهذه المشروعات.

حكاية وطن

وأشار لأعمال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى بأحدث التقنيات والخبرات المصرية باستثمارات تصل إلى ١.٥٠ مليار جنيه.

١٢.٢٠ مليار جنيه لتأهيل المنشآت المائية

وفيما يخص تأهيل المنشآت المائية، فقد تم تنفيذ أعمال إحلال وتأهيل للمنشآت المائية بتكلفة إجمالية ١٢.٢٠ مليار جنيه منذ عام ٢٠١٤ وحتى الآن، حيث تم إنشاء قناطر أسيوط الجديدة على نهر النيل بتكلفة ٦.٥٠ مليار جنيه.

كان تأهيل قناطر فم الإبراهيمية وقنطرة زفتى وحجز اللاهون وقنطرة جمجرة بتكلفة ٥٠٠ مليون جنيه، والعمل على تأهيل مجموعة قناطر ديروط الجديدة بتكلفة ١.٣٠ مليار جنيه، وإنشاء سحارات بتكلفة ١ مليار جنيه، ومنشآت خدمية مثل الكبارى بتكلفة ٣ مليارات جنيه، كما تم عمل حصر وتقييم لعدد ٤٧ ألف منشأ مائى بمختلف المحافظات لتحديد مدى احتياجها للتأهيل أو الإحلال أو الصيانة.