الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الرى: أنفقنا 12.2 مليار جنيه لتطوير المنشآت المائية

الدكتور هاني سويلم
الدكتور هاني سويلم

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إنه على مدار 9 سنوات أنفقت الدولة 12.2 مليار جنيه؛ لتطوير المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل، والتي بلغت حوالي 47 ألف منشأ مائي على المجاري المائية، جرى حصرها وتحديد احتياجاتها للتطوير.

وكشف سويلم، خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر “حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز”، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم تنفيذ 2400 مشروع على طول النهر، فضلا عن ترميم القناطر القديمة، وإقامة قناطر جديدة، منها على سبيل المثال قناطر أسيوط الجديدة، بتكلفة 6.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى إنشاء قناطر ديروط الجديدة بتكلفة 1.2 مليار جنيه، وكذلك تطوير المنشآت المائية الكبرى.

ملف المياه يبدأ من خارج حدود البلاد

وتحدث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن ملف المياه، مؤكدًا أنه أحد أهم ملفات الدولة المصرية، ويبدأ من خارج حدود الوطن.  

وقال سويلم: "من 2014 تحركت في ملف التعاون في العمق الأفريقي وتحديدًا في التعاون مع دول حوض النيل، حيث بدأ ذلك بإنشاء خزان جبل الأولياء في السودان، وساهمت في تمويل خزان أوين في أوغندا، فضلا أن السواعد المصرية أنشأت سد جوليوس نيريري في تنزانيا.

وأضاف أن هناك 340 بئر مياه أنشأتها الدولة المصرية في دول حوض النيل، لخدمة مواطني الدول الأفريقية، فضلًا عن إقامة عدد كبير من محطات المياه بالطاقة الشمسية، وكذلك الخزانات الأرضية.

حكاية وطن مشروعات الري المنشات المائية

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