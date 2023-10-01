الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير الاتصالات: ربط كافة قواعد بيانات الحكومة المصرية 2022

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن تم تخليق طلب لإجتزاب مهارات جديدة من الشباب، وبالتالي خلق فرص عمل أكثر.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر "حكاية وطن"، بين الرؤية والإنجاز، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن جيمع الاهداف في منصة مصر الرقمية تتمحور حول المواطن، فهي استراتيجية تتمحور حول تلبية احتياجات المواطن.

وأشار إلى أنه تم التحرك في هذه الاستراتيجية علي أربع محاور وهي تبسيط إجراءات الحصول علي الخدمات الحكومية الرقمية، وتوفير بنية تحتية رقمية لضمن نفاذ المواطنين للإنترنت.

وأوضح، أنه تم العمل علي تمكين المواطنين من كسب فرص عمل في الاقتصاد الرقمي، وتشجيع ريادة الأعمال ودعم الإبداع الرقمي للمواطنين.

وتابع: "تم الانتهاء من ربط كافة قواعد بيانات الحكومة المصرية 2022، وهي 100 قاعدة بيانات في البيئة المعلوماتية المصرية".

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