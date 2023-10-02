الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

برلمانية: توجيهات السيسي للحكومة بإنجاز المشروعات خلال 2025 تعكس حرصه على تحقيق التنمية الشاملة

النائبة رحاب موسى
النائبة رحاب موسى

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزيري الإسكان والنقل بسرعة إنجاز المشروعات خلال 2025 بدلا من 2030، أثناء كلمته بجلسة المشروعات القومية والبنية التحتية، من فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز، تعكس حرصه على تحقيق التنمية الشاملة وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لجموع الشعب المصري.

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وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية لها، أن الرئيس السيسي يسعى دائما إلى استكمال جهود الدولة المصرية منذ عام 2014 وحتى الآن لتطوير مشروعات البنية التحتية وعلى رأسها مشروعات النقل والطرق.


وأكدت عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس بتطوير الطرق والموانئ وسرعة إنجاز كافة المشروعات بمثابة تأكيد على أن شبكات النقل هي العصب الرئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

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وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى أن تطوير شبكة الطرق والموانئ البحرية يهدف للوصول إلى معدلات قياسية في الشحن والتفريغ بالإضافة إلى الارتقاء بالتصنيف العالمي للموانئ المصرية في مجالي اللوجستيات والتجارة.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن مؤتمر حكاية وطن المؤتمر يعد رؤية ثاقبة وخارطة طريق نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة، مؤكدة أن الدولة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة في كافة القطاعات خلال السنوات الـ10 الماضية منذ تولي الرئيس السيسي لم تشهدها من قبل.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أكد في كلمته في مؤتمر حكاية وطن أهمية الانتهاء من المشروعات بشكل أسرع بحيث تنتهي في ٢٠٢٥ بدلا من ٢٠٣٠، وقد عرض المؤتمر إنجازات الدولة خلال فترة حكم الرئيس ومنها بناء 25 ألف وحدة سكنية لتوفير مسكن ملائم لقاطني المناطق العشوائية، وتنفيذ 245 ألف وحدة سكنية إسكان اجتماعي للمواطنين بتكلفة إجمالية بلغت 32 مليار جنيه وجاري تنفيذ 355 ألف وحدة بتكلفة 71 مليار جنيه.

كما بلغ ما تم إنشائه وتطويره من طرق حوالي 7 آلاف كيلومتر بتكلفة إجمالية تخطت 85 مليار جنيه، وما يقرب من 200 كوبري تكلفتهم حوالي 25 مليار جنيه، مع إضافة قدرات كهربائية بلغت 25 ألف ميجاوات من الطاقة التقليدية والمتجددة حتى يونيو 2018 تكافئ حوالي 12 ضعف قدرة السد العالي.

الرئيس عبدالفتاح السيسي النائبة رحاب موسى مشروعات النقل تحقيق التنمية مؤتمر حكاية وطن

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