الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

خالد عيش: "حكاية وطن" كشف حساب لإنجازات غير مسبوقة.. والرئيس مهتم بتوضيح الحقائق

النائب خالد عيش
النائب خالد عيش

قال النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ، ونائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، إن مؤتمر «حكاية وطن» كشف حجم الإنجازات التي حققتها الدولة في قطاعات مختلفة بما يعود بالنفع على جميع فئات المجتمع في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن ما قامت به الدولة في مبادرة حياة كريمة نموذج حي يعكس رغبة القيادة السياسية في جعل حياة المواطنين داخل القرى الأكثر فقرًا أفضل، حيث استفادت أكثر من 4500 قرية علي مستوي الجمهورية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية والتي نتفق على وصفها بمشروع القرن، من حيث كم الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى المحافظات. 

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خالد عيش: «حكاية وطن» فرصة لعرض ما تم إنجازه على مدار السنوات العشر الماضية

وفي تصريحات صحفية، أكد النائب خالد عيش، أن «حكاية وطن» فرصة لعرض ما تم إنجازه علي مدار السنوات العشر الماضية، حتي يكون المواطن علي دراية كافية بكل المشروعات من واقع الارقام وكيف كان الوضع والي اين اصبح؟، وهذا النوع من المصارحة والمكاشفة يغلق الباب أمام حملات التشكيك، ففي عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حققت مصر ولأول مرة فائضًا أوليًا للعام الخامس بنسبة 1.3% بدلًا من عجز أولى استمر لأكثر من 20 عامًا، نمو رصيد الاحتياطات الأجنبية لتصل إلى 34.5 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي، وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر أعلى مستوى له منذ خمس سنوات بمعدل نمو 71.4% على أساس سنوي مسجلًا حوالي 8.9 مليار دولار، كما ارتفعت عائدات قطاع السياحة خلال العام المالي الماضي لتصل إلى 10.7 مليار دولار مقارنة بـ 4.9 مليار دولار في السنة المالية 2020/2021.

وارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة 17.8% إلى أربعة مليارات دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي، كما عجز الموازنة تراجع خلال 6 سنوات من 12.5٪ إلى 6.1٪ من الناتج المحلى، ايضًا نمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2%.

وزير التموين: "مؤتمر حكاية وطن" غير مسبوق من حيث الصراحة والوضوح

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