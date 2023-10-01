الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الرئيس السيسى: استهدفنا استصلاح 250 ألف فدان فى بحيرة المنزلة

جريدة الدستور

قال الرئيس السيسي، اليوم الأحد، في مؤتمر "حكاية وطن"، نقلته قناة إكسترا نيوز، إن مصر استهدفت استصلاح 250 ألف فدان في بحيرة المنزلة.

يذكر أن مؤتمر "حكاية وطن"، يقام على 3 أيام، بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة، وتركزت فعاليات اليوم الثاني، من مؤتمر حكاية وطن، على قطاعات البنية التحتية والطاقة، والمشروعات القومية الكبرى، بمشاركة وزير البترول المهندس طارق الملا، ووزير الكهرباء دكتور محمد شاكر.

أما جلسات اليوم الثالث والأخير، من مؤتمر "حكاية وطن"، تركز على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي، بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمستشار عمر مروان وزير العدل، ويتناقش فيها قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية.

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