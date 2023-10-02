وزير التموين: "مؤتمر حكاية وطن" غير مسبوق من حيث الصراحة والوضوح

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مؤتمر حكاية وطن غير مسبوق من حيث الصراحة والوضوح.

جاء ذلك خلال جلسة "الأمن المائى والأمن الغذائى" فى إطار فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف أنّ ما شهدته الدولة من 2014 إلى 2023 هو عبور جديد من سياسة ترك المشكلات ليحلها الزمن إلى التفكير العلمي والتخطيط وتنفيذ الحلول على أرض الواقع.

وأوضح أن العبور من سياسة الاحتواء وعلاج الأعراض إلى سياسة المواجهة الحقيقية، والعبور من اليأس إلى الأمل الحقيقي.