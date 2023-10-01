"حكاية وطن".. الرئيس السيسي يشاهد فيلمًا تسجيليًا عن إنجازات قطاع الاتصالات

شاهد الرئيس السيسي خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن فيلمًا تسجيليًا عن إنجازات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال جلسة "التحول الرقمى وحوكمة قطاع التموين" ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر "حكاية وطن".

تناول الفيلم التسجيلي قصة نجاح كبيرة متعددة الأوجه ما بين التطور الحاصل في التكنولوجيا الحديثة بين مواكبة رقمنة الخدمات، بين إنتاج جيل جديد قادر على الابتكار والتكنولوجيا، بين مواكبة فريدة للواقع فيما يخص رؤية مصر 2030.

ويشهد الرئيس السيسى جلسة بعنوان "التحول الرقمى وحوكمة قطاع التموين" فى إطار فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور د.عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير وزير الزراعة.