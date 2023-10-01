"حكاية وطن".. كيف حصلت المرأة المصرية على التمكين الاجتماعي في عهد السيسي؟

منذ تولي رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي حصلت السيدات على الحماية والتمكين الاجتماعي، مقدما كل الدعم الكامل للمرأة المصرية.

ويرصد لكم “الدستور” في السطور التالية.. كيف دعم رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي المرأة المصرية منذ توليه الحكم.

التمكين الاجتماعي:

1 - ارتفعت نسبة الإناث المقيدات بالتعليــم العالــي إلــى 4.49 % عــام 2021 - 2022، مقارنــة بــ 4.45 % عــام 2013 - 2014.

2 - ارتفـاع نسـبة الإناث المقيدات بالدراسـات العليـا لتصـل إلـى 8.58 % عـام 2021 - 2022،مقارنـة بــ 9.47 % عـام 2013 - 2014.

3 - انخفضـت نسـبة التسـرب مـن التعليـم الإناث بيـن (المرحلـة الإبتدائيـة) لتصـل إلـى 18.0 % عـام 2021 - 2022،مقابـل 45.0 % عـام 2013 – 2014.

4 - فحـص أكثـر مـن 6.35 مليـون سـيدة مـن خلال المبـادرة الرئاسـية لدعـم صحـة المـرأة المصريـة، وفحـص أكثـر مـن 8.1 مليـون سـيدة مـن خلال مبـادرة العناية بصحـة الأم والجنين، فضًًال عن مليوني سـيدة مسـتفيدة مـن منظومة التأمين الصحــي الشــامل منــذ إطالقهــا بنســبة 3.49 % مــن إجمالــي المســتفيدين.

5 - بلــغ عــدد المســتفيدات مــن منظومــة التمويــن 4.31 مليــون ســيدة بنســبة 4.49 % مـن إجمالـي المسـتفيدين، وكذلـك اسـتفادة 3.35 مليـون سـيدة مـن منظومــة الخبــز بنســبة 4.49 % مــن إجمالــي المســتفيدين.

6 - بلغـت نسـبة السـيدات المسـتفيدات مـن برنامـج تكافـل وكرامـة 75 % بواقـع 5.3 ملايين سـيدة، فيمـا تحصـل 6 ملايين سـيدة على معاشـات تأمينية بنسـبة 58 % مـن إجمالـي أصحـاب المعاشـات، و3 ملايين سـيدة مؤمـن عليهـا بنسـبة 23 % مــن المؤمــن عليهــم، بجانــب مليــار جنيــه مــن صنــدوق تأميــن الأســرة لتغطيـة أحـكام النفقـة لأكثر من 224 ألف سـيدة مـن المطلقـات والمهجورات.

7 - مـد 70 ألـف سـيدة حامـل للمـرة الأولى أو لديهـا طفـل واحـد بمـواد غذائيـة ً أو توعيتهـا صحيـا شـهريا بإجمالـي تكلفـة تقتـرب مـن 200 مليـون جنيـه، علاوة علـى تنفيـذ أكثـر مـن 3.9 ملايين زيـارة طـرق أبـواب للتوعيـة الأسرية بأهميـة تنظيـم الأسرة مـن خلال برنامـج 2 كفايـة.

الحماية الإجتماعية:

اعتماد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة 2015 بمشاركة 20 وزارة.

اعتمـــاد الإستراتيجية الوطنيـــة لمكافحـــة تشـــويه الأعضاء التناســـلية للإناث (الختـــان) 2016.

اعتماد الإستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية.

إنشـاء 31 وحـدة لمناهضـة العنـف ضـد المـرأة بالجامعـات المصريـة، و10 مراكـز السـتضافة النسـاء ضحايـا العنـف تابعـة لـوزارة التضامـن الإجتماعي.

إنشاء عيادات آمنة للمرأة بـ 10 مستشفيات جامعية.

إنشـاء وحـدة مجمعـة لحمايـة المـرأة مـن العنـف تتبـع مجلـس الـوزراء لتلقـي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة.

إنشـاء اللجنـة الوطنيـة للقضـاء علـى ختـان الإناث، مما نتـج عنه انخفاض نسـبة ختان الإناث (من أول يوم حتى 19 سنة) إلى 14 % عام 2021 مقابل 21 % عام 2014.

خلق بيئة تشريعية داعمة: