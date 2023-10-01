الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

فرص استثمارية وارتفاع الصادرات.. إنجازات قطاع الصناعة والتجارة في عهد الرئيس السيسي

الصادرات
الصادرات

ساهم قطاع الصناعة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في توفير فرص عمل للشباب وتشغيل الأيدي العاملة وتحقيق نمو اقتصادي جيد.

كما ساهم قطاع الصناعة بنحو %17 من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب نحو %15 من جملة العمالة المنتظمة، علاوة على إسهامه في نشاط التصدير بنسبة تتراوح بين %80 و%85 من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية.

وأولت الدولة اهتمامًا خاصًا له وعمدت عبر العديد من السياسات والاستراتيجيات إلى النهوض ببعض الصناعات التي استهدفتها الدولة وعولّت عليها لتحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية.

وفي السطور التالية، نرصد أبرز الإنجازات التي تمت في قطاع الصناعة والتجارة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي:

١. حقق قطاع الصناعة والتجارة كثير من الإنجازات خلال السنوات الماضية شملت كثير من المدن الصناعية والمبادرات الرئاسية.

٢. تم تدشين خريطة الاستثمار الصناعي لعرض الفرص الاستثمارية في ٤ قطاعات صناعية رئيسية.

٣. تم إطلاق برنامج قومي لتعميق التصنيع المحلي عام 2018 بعنوان بكل فخر صنع في مصر.

4. إطلاق حزمة من التعديلات التشريعية لدعم الصناعة في مصر تضمنت 4 قوانين رئيسية للصناعة.

5. تم التوسع في بناء المدن والمناطق الصناعية المجمعات الصناعية المتكاملة في مختلف الصناعات.

وزير الصناعة: صادراتنا ارتفعت لـ35 مليار دولار بدلًا من 22 مليارًا فى 2014

6. تم إطلاق مبادرة "ابدأ" الرئاسية عام 2022 لدعم وتوطين الصناعات الوطنية.

7. بلغ إجمالي استثمارات قطاع الصناعات التحويلية نحو 100.7 مليار جنيه خلال عام 2023

8. بلغ حجم الصادرات المصرية الصناعية خلال عام 2023 نحو 28.4 مليار دولار

9. بلغ حجم الصادرات المصرية من السلع غير البترولية بنهاية 2022 نحو 35.8 مليار دولار

10. تم ضخ نحو 128.2 مليار جنيه لتحسين أداء قطاع التجارة والصناعة خلال التسع سنوات الماضية.

11. تم إنشاء 12 منطقة صناعية من خلال 8 مطورين صناعيين من القطاع الخاص بإجمالى مساحة 42 مليون م2، كما تم منح موافقات وتراخيص إنشاء مصانع جديدة وتوسعات بمصانع قائمة بلغ إجماليها 6223 منشأة صناعية بتكلفة استثمارية تصل إلى 225 مليار جنيه أتاحت حوالي 370 ألف فرصة عمل.

12. منح 61 ألفًا و253 رخصة تشغيل، و4946 رخصة بناء، و40 ألفًا و87 شهادة سجل صناعي.

13. تطوير العمل بمراكز خدمات المستثمرين وميكنة خدماتها والتوسع في إنشاء مراكز خدمة المستثمرين بالمحافظات ليصل عددها إلى 15 مركزًا.

قطاع الصناعة الرئيس عبد الفتاح السيسي الناتج المحلي الاجمالى توفير فرص عمل الصادرات السلعية

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