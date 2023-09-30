السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الصناعة: صادراتنا ارتفعت لـ35 مليار دولار بدلًا من 22 مليارًا فى 2014

أحمد سمير صالح
أحمد سمير صالح

قال أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة، إن مصر صدرت في 2014 بقيمة 22 مليار دولار، وفي العام المالي 2022 /2023 زادت صادراتنا الصناعية لتصبح 35 مليار دولار.

وأضاف خلال جلسات مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن نسبة المكون المحلي في الصناعات كان 12.1%، أما الآن فارتفعت النسبة لـ22.2%.

وتابع: "357 مليار جنيه الناتج من الصناعة خلال العام المالي 2014/2013، أما الآن ارتفع لـ1.252 مليار جنيه، ومعدل النمو في قطاعات الصناعات التحويلية 4.7%، والنهارده بقى 9.75%".

ولفت إلى أنه من أهم مطالب الصانعين في 2014 كان توحيد جهات الولاية والتخصيص للأراضي الصناعة والتراخيص، لأن تراخيص الأراضي كانت تمنح من خلال جهات متعددة، أما اليوم فهناك لجنة مشتركة مكونة من أربع جهات هي من تصدر التصاريح.

المناطق الصناعية الآن فى مصر 147 بدلًا من 121 فى 2014

وأشار إلى أن مصر كان لديها 121 منطقة صناعية في 2014، واليوم هناك 147 منطقة، والآن أصبح لدينا عدد من المناطق الصناعية المتخصصة مثل مدينة الآثاث ومدينة الدواء ومدينة الجلود. 

وأكد أن أحد العوامل الأساسية التي كان يحتاجها المصنعون هو دعم التصدير، وبالفعل تقوم الدولة الآن بدعم المصدرين، والاشتراك في المعارض الخارجية للترويج للصناعة المصرية، ولدينا شراكة صناعية مع الإمارات والبحرين والأردن.

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أحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة مؤتمر حكاية وطن الرئيس عبدالفتاح السيسي

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