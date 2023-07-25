السعيد: برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" رسالة لاهتمام القيادة السياسية بالمرأة

أعربت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، عن سعادتها بالمشاركة في المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات، والذي تقوده الأكاديمية الوطنية للتدريب، قائلة إن البرنامج يضم عددًا من المتدربات على مستوي المحافظات وعناصر قادرة ومؤهلة رغم صغر السن ولكن على وعي كبير نتيجة حجم التدريب الذي تتيحه الدولة المصرية على مدار السنوات السابقة، وهو مؤشر كبير ومهم.

وأكدت السعيد، في تصريحات لها على هامش فعاليات اليوم الثاني لبرنامج المرأة تقود التنفيذيات الذي تنفذه الأكاديمية الوطنية للتدريب، أن البرنامج يعد رسالة لاهتمام القيادة السياسية بوجود المرأة المصرية في دوائر صنع القرار، ورؤية مصر ٢٠ ٣٠ وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة.

وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات، والدكتورة نهي بكر، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدد من الخبراء وكبار الشخصيات العامة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس أمناء الأكاديمية.

وكان شاركت في اليوم الأول للمقابلات الشخصية الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، والدكتورة سها الجندي، وزيرة الهجرة، والدكتورة نسرين البغدادي، عضو المجلس القومي للمرأة، والدكتورة رانيا هدايا ، مدير برنامج القطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UNhabitat، والدكتورة لميس نجم، مستشار محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية ورئيس لجنة في اتحاد بنوك مصر، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة.



ويسعي برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" إلى إعداد المصريات فى المواقع التنفيذية بمختلف المؤسسات بالقطاعين الحكومى والخاص عن طريق تنمية المهارات والقدرات والجدرات لديهن وإعدادهن للقيادة التنفيذية فى القطاعات المختلفة؛ وفقًا لرؤية الدولة فى تنمية وتمكين المرأة، ويأتى متسقًا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، حيث يهدف البرنامج إلى تنمية مهارات المرأة والاستثمار فى تدريبها من خلال حزمة متكاملة من البرامج النظرية والعملية؛ من أجل منحها فرصًا حقيقية للمشاركة والتأثير فى المناصب والمواقع التنفيذية.