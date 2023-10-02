الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حكاية وطن.. ماذا حققت المبادرات الرئاسية الصحية منذ انطلاقها؟

المبادرات الصحية
المبادرات الصحية

استعرض كتاب حكاية وطن إنجازات المبادرات الرئاسية فى مجال الصحة، حيث أطلقت وزارة الصحة والسكان نحو 14 مبادرة صحية شملت كل المراحل العمرية والتخصصات الطبية.

 تعزيز النظام الصحى 

وأسهمت المبادرات الصحية في تعزيز النظام الصحي بشكل فعال، من خلال التركيز على مكافحة الأمراض الأكثر تأثيرًا على المواطن بهدف خفض معدلات انتشارها والوفيات تحت شعار " 100 مليون صحة".

ومن أبرز هذه المبادرات ما يلي:
- مبادرة الكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية تمكنت من فحص أكثر من 50 مليون مواطن، وتقديم العلاج لنحو 4 ملايين مصاب بفيروس سي، و1.8 مليون مريض بالسكر، و10 ملايين مريض بالضغط، وذلك بتكلفة إجمالية 3.8 مليارات جنيه حتى يونيو 2023.

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- مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم نجحت في 24.9 مليون طفل، بتكلفة إجمالية بلغت 463 مليون جنيه حتى يونيو 2023.
- مبادرات صحة المرأة المصرية: تم فحص 35.6 مليون سيدة، ومتابعة 7 ملايين منهن من خلال خدمات الفحص والمتابعة الدورية السنوية بتكلفة إجمالية بلغت 1.4 مليون جنيه حتى يونيو 2023.

مبادرة العناية بصحة الأم والجنين

- مبادرة العناية بصحة الأم والجنين: تمكنت من فحص 1.8 مليون سيدة حتى مارس 2023 بتكلفة إجمالية 103 ملايين جنيه حتى يونيو 2023.
- مبادرة القضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة: بلغ إجمالي الحالات المسجلة 1.9 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 8.2 مليارات جنيه حتى يونيو 2023.
- مبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي جرى خلالها فحص 292 مليون مواطن وتقديم العلاج لهم بالمجان، بتكلفة بلغت 2.8 مليار جنيه حتى يونيو 2023.

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- مبادرة اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة بتكلفة بلغت 113 مليون جنيه.
- مبادرة مكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بالمدارس "نور الحياة"؛ تم خلالها توفير 270 ألف نظارة طبية، وإجراء 43 ألف عملية مياه بيضاء حتى يونيو 2023، بتكلفة إجمالية بلغت نحو مليار جنيه.
- مبادرة 100 يوم صحة تم خلالها تقديم نحو 33 مليون خدمة طبية وإصدار أكثر من 320 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة تجاوزت 1.8 مليار جنيه، حتى منتصف سبتمبر 2023.

حكاية وطن المبادرات الرئاسية الصحة مبادرة صحية التخصصات الطبية تعزيز النظام الصحي مكافحة الأمراض

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