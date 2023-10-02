الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

حكاية وطن.. مليارا جنيه لتطوير "سيوة".. و4.61 مليار جنيه لحماية الصعيد من السيول

الحماية من السيول
الحماية من السيول

قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، إنه يتم تنفيذ خطة أعمال كبرى فى واحة سيوة، تتضمن مشروع متميز بتكلفة ملياري جنيه، وبالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجامعة القاهرة وأهالى واحة سيوة لتطوير وتنمية الواحة والتعامل مع تحدى ارتفاع مناسيب المياه ببركة سيوة وبركة بهى الدين وسوء حالة جسور بركة سيوة.

وتم تنفيذ قناة مكشوفة بطول ٣٣.٧٠ كم لنقل مياه الصرف الزراعي إلى منخفض عين الجنبي شرقي الواحة، وغلق ٤٢ بئرا شديد الملوحة كمرحلة أولى ومستهدف غلق ٢١٢ بئرا مع حفر بدائل من الآبار العذبة، وإنشاء محطة رفع لخفض مناسيب المياه في بركة سيوة وتدعيم وتعلية عدد من الجسور المحيطة ببركة سيوة بإجمالي أطوال تصل إلى ١٤ كيلومتر.

كما يتم  التعامل مع تحدى نقص المياه بمنطقة الكاف من خلال إنشاء مأخذ لمحطة رفع وبيارة سعة ٢٠٠ متر مكعب، وتركيب منظومة توليد كهربية بالطاقة شمسية قدرة ١٢٠ كيلو وات وإنشاء محطة رفع مياه تتكون من عدد ٣ مجموعات رفع قدرة ٨٥ كيلو وات ورفع كفاءة خزان منطقة الكاف بسعة ٢٤٠٠ متر مكعب.

إنشاء ٢٦٨ عملا صناعيا بمحافظات الصعيد للحماية من السيول 

وأوضح وزير الرى، خلال كلمته في مؤتمر حكاية وطن بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه فى مجال التكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، قامت الوزارة بتنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول، حيث تم إنشاء ٢٦٨ عملا صناعيا بمحافظات الصعيد بسعة تخزينية ١٩٢ مليون متر مكعب وبتكلفة ١.٦٨٠ مليار جنيه، وجار إنشاء ٧٠ عملا صناعيا آخر بمحافظات الصعيد بسعة تخزينية ٦٤ مليون متر مكعب وبتكلفة ١.٣٣٠ مليار جنيه، ومن المستهدف إنشاء ٦٩ عمل صناعى آخر بمحافظات الصعيد بتكلفة ٤.٦١ مليار جنيه حتى عام ٢٠٢٤.

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وفى محافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح، تم إنشاء ١٣٥٩ عملا صناعيا للحماية من أخطار السيول بسعة تخزينية ١٥٨ مليون متر مكعب وبتكلفة ٥ مليارات جنيه، وجار إنشاء ٢٠ عملا صناعيا للحماية من أخطار السيول بسعة تخزينية ٩.٥٠ مليون متر مكعب وبتكلفة ٤٨٠ مليون جنيه، ومن المستهدف تنفيذ ٦٠٠ عمل صناعى للحماية من أخطار السيول بتكلفة ٥.٦٠ مليار جنيه.

وزير الري التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية أخطار السيول مؤتمر حكاية وطن الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحافظات الصعيد للحماية من السيول

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