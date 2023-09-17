وزير الرى: نواجه تحديات مائية كبيرة.. وإنجاز 57% من مسار محطة الحمام

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام أحد مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في مصر.

وصرَّح الدكتور سويلم، بأن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لمواجهة التحديات المائية الناتجة عن محدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة.

استصلاح مساحات جديدة من الأراضي

وأوضح أن هذه المشروعات تهدف لاستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية اعتمادًا على مياه الصرف الزراعي المعالجة كمثال للإدارة الرشيدة للمياه فى مصر وإعادة تدوير المياه عدة مرات.

واستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون م٣/يوم ، والذي تصل نسبة التنفيذ به إلى ٥٧%، ويتكون المشروع من ١٢ محطة رفع ومسار ناقل بطول ١٧٤ كم (عبارة عن مسار مكشوف بطول ٩٢ كم ومسار مواسير بطول ٢٢ كم بالإضافة لإعادة تأهيل مجارٍ مائية قائمة بطول ٦٠ كيلومترًا) .

وتم عقد الاجتماع بحضور كل من: المهندس محمد صالح، رئيس مصلحة الري، والدكتور أيمن السيد، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والمهندس حسام طاهر، رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات، والمهندسة سناء عبدالرشيد، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني لرئيس مصلحة الري، والمهندس نبيل نصيف، رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه، والمهندسة سلوى عبدالغني، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والتصميمات والعقود بقطاع التوسع الأفقي، والدكتور أحمد أبوالنجا، مدير عام الدراسات والتصميمات بقطاع التوسع الأفقي والمشروعات، والمهندس محمد عمر مكرم، معاون الوزير للمشروعات الكبرى.