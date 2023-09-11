وزير الرى: خطة لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى وحماية الشواطئ بمواد صديقة البيئة

استقبل الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، بيتر موليما، سفير دولة هولندا بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال الموارد المائية.

وتم خلال اللقاء مناقشة موقف إعداد الخطة الاستراتيجية لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى التى تتضمن دراسة جدوى تحلية مياه الصرف الزراعى بتقنيات قليلة التكلفة لأغراض الزراعة، وحساب الاتزان الملحى بالمصارف الزراعية بالدلتا لتحديد المصارف التى يمكن إعادة استخدام مياهها، وحساب الاتزان المائى والبيئى في البحيرات الشمالية، وذلك فى إطار العمل على تعظيم الاستفادة من مياه المصارف الزراعية.

كما تم خلال اللقاء، مناقشة الطرق الحديثة لحماية الشواطئ باستخدام مواد صديقة للبيئة، مثل دراسة التغذية بالرمال في ٩ مواقع ساحلية بالدلتا لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، حيث أشار الدكتور سويلم للدور البارز للمجتمعات المحلية في توفير حلول معتمدة على الطبيعة للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع المياه والمناطق الساحلية مثلما تحقق في مشروع "تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل"، حيث تم استخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع فى أعمال الحماية.

وفيما يخص تعزيز مبادئ الحوكمة فى إدارة المياه، أشار الدكتور سويلم لما اتخذته الوزارة من إجراءات لتحقيق هذه المبادئ ، حيث تم إصدار قانون الموارد المائية والرى الجديد ولائحته التنفيذية وإصدار ١٦ قرارا وزاريا و٣ قرارات صادرة عن مجلس الوزراء لتطبيق مواد القانون، حيث يعد هذا التطوير التشريعى إحدى أهم الأدوات لتطوير وتحسين عملية إدارة المياه، خاصة أن القانون يتضمن عددا من البنود لتشكيل روابط مستخدمى المياه وتفعيل دورها لتحقيق المزيد من المشاركة المجتمعية فى إدارة المياه وتحقيق مبادئ الحوكمة، كما يهدف القانون لتعزيز وتسهيل التواصل بين روابط المنتفعين على الترع الفرعية والمساقي الخاصة والأجهزة التنفيذية بالوزارة، وغيرها من الوزارات والجهات المعنية من خلال مجالس المياه التى سيتم تأسيسها على مستوى الترعة وصولا للجهات التنفيذية المعنية بالمياه.

وتم خلال اللقاء استعراض أبرز ملفات التعاون القائم بين البلدين مثل مشروع التعاون المشترك للأبحاث التطبيقية (JCAR)، الذى يهدف لتعزيز الشراكة العلمية مع الجانب الهولندى، وموقف التحضير للمرحلة الثانية من المشروع.

كما تم استعراض موقف "مبادرة التكيف فى قطاع المياه" AWARe، والتباحث حول الدعم الهولندى للمبادرة، ودعوة الجانب الهولندى للمشاركة فى الاجتماع الأول للجنة التوجيهية للمبادرة خلال فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه.

مصر تقود المسار الإقليمي للتحضير للمنتدى العالمي للمياه

وأشار الدكتور سويلم لما تقوم به مصر من مجهودات باعتبارها الرئيس الحالى لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، حيث تقوم مصر حاليا بقيادة المسار الإقليمى للتحضير للمنتدى العالمي للمياه المزمع عقده في بالي بإندونيسيا عام ٢٠٢٤.

الجدير بالذكر أن التعاون بين مصر وهولندا يعود تاريخه للسبعينيات من القرن الماضى منذ بدء أعمال المجلس الاستشارى المصرى الهولندي، وسيتم عقد الاجتماع القادم للمجلس على هامش أسبوع القاهرة السادس للمياه المقرر عقده فى نهاية شهر أكتوبر المقبل.