السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الري: الاحتفال بعيد الفلاح تكريما له على جهوده لخدمة الاقتصاد

وزير الرى
وزير الرى

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن الاحتفال بعيد الفلاح يأتي تكريما للفلاح المصري على جهوده المتواصلة لخدمة الاقتصاد المصري وتحقيق الأمن الغذائي على مر السنين.

وأضاف سويلم، أنه تم تطوير منظومة توزيع المياه وفكر الإدارة خلال الفترة الماضية، الأمر الذي أدى لنجاح منظومة الري في مواجهة الطلب غير المسبوق على مياه الري والشرب خلال موسم الصيف للعام الحالي والناتج عن موجات الحرارة غير المسبوقة.

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وأكد وزير الري، على أن كل المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها حاليا فى مجال المياه تهدف لخدمة المزارعين فى المقام الأول، وضمان توفير كافة الاحتياجات المائية التى يتطلبها القطاع الزراعى فى مصر.

كما أوضح، أن الوزارة تقوم سنويا بتطهير ٣٣ ألف كيلومتر من الترع بمختلف المحافظات، كما تم قبل فترة أقصى الإحتياجات القيام بوضع خطة عاجلة لتطهير كافة أطوال الترع المصابة والتي تم خلالها تطهير حوالى ١٦٨٠٠ كيلومتر من الترع، كما تواصل الوزارة التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة للمرور على المساقى الخصوصية واتخاذ اللازم نحو تطهيرها حال الحاجة لذلك لضمان وصول مياه الرى للأراضى الزراعية.

تأهيل 3100 كيلومتر من الترع بمراكز المبادرة الرئاسية حياة كريمة

كما تشارك الوزارة بشكل محورى في أعمال المبادرة الرئاسية "حياه كريمة"، حيث تم تأهيل ٣١٠٠ كيلومتر من الترع بمراكز المبادرة، ويجرى حالياً العمل على تأهيل ترع بأطوال ١٤٠٠ كيلومتر، كما قامت الوزارة بتدبير (١٣٤) قطعة من الأراضي من منافع الري بمساحة تجاوز ٢٤٨ ألف متر مربع وذلك لإقامة (١٤٩) مشروعا خدميا عليها لخدمة المواطنين بمراكز المبادرة.

وفى النهاية، توجه وزير الري بالتهنئة لجموع الفلاحين المصريين بمناسبة الاحتفال بعيد الفلاح الذي يأتي يوم ٩ سبتمبر من كل عام.

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