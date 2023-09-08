وزير الرى مع سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر لتعزيز التعاون فى قطاع المياه

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً افتراضياً مع كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبى في مصر، وفلوريكا فينك هوجر مدير إدارة البيئة بالاتحادالأوروبى، حيث تم التباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى في قطاع المياه.

واستعرض الدكتور سويلم مجالات التعاون المتعددة بين مصر والاتحاد الأوروبى في مجال الموارد المائية والرى، مع النظر فى إدراج عدد من موضوعات التعاون الجديدة مثل التوسع في التحول للرى الحديث بمراكز مبادرة "حياه كريمة"، والتوسع في تشكيل روابط مستخدمى المياه لمواجهة تفتت الملكية الزراعية فضلا عن تأهيل المنشآت المائية.

قضايا المياه والمناخ تعد من أهم أولويات الدولة المصرية

وأشار الدكتور سويلم للاهتمام الكبير الذى توليه مصر لقضايا المياه والمناخ فهما من أهم أولويات الدولة المصرية، مؤكداً حرص الوزارة على التعاون مع الاتحاد الأوروبى في كافة القضايا التي تخص المياه والبيئة والمناخ، مؤكداً ضرورة النظر للمستقبل فيما يخص قضايا المياه والبيئة والمناخ بالتزامن مع الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين عملية إدارة المياه وتحسين البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من مسبباتها .

كما أشار لحرص الوزارة على مراعاة معايير الاستدامة في كافة مشروعاتها والتوسع في المشروعات الخضراء الصديقة للبيئة مثل مشروعات حماية الشواطئ باستخدام مواد صديقة للبيئة من المناطق المحيطة بهذه المشروعات، والاستفادة من نواتج التطهيرات بعد خلطها ببعض المواد الطبيعية واستخدامها في إعادة تشكيل وتثبيت جسور الترع، وتحقيق مبادئ الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية فى رفع المياه، والعمل على تحسين عملية إدارة المياه في مصر من خلال التحول من توزيع المياه بالمناسيب إلى التصرفات، بالإضافة للتطوير المؤسسى وتدريب المهندسين والفنيين بالوزارة.

وتوجه الدكتور سويلم بالشكر للاتحاد الأوروبي باعتباره شريكاً استراتيجياً منذ إنشاء أسبوع القاهرة للمياه، معربا عن أمله فى استمرار هذه الشراكة خاصة مع المساهمات البارزة للأسبوع على أجندة المياه العالمية خاصة خلال العامين الماضيين، حيث عقد الأسبوع الخامس كحدث تحضيري لمؤتمر المناخ COP27، كما أدرجت مصر أسبوعى القاهرة الرابع والخامس في إطار العمل التحضيري العالمي لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه الذى عقد فى نيويورك فى شهر مارس الماضى، حيث أسهمت توصيات ونتائج أسبوع القاهرة الخامس للمياه كمدخلات إلى مؤتمر الأمم المتحدة، كما يُعقد الأسبوع السادس كحدث تحضيرى لمؤتمر المناخ COP 28 وللمنتدى العالمي للمياه المزمع عقده في بالي بإندونيسيا عام ٢٠٢٤.

كما أشار لمجهودات مصر الناجحة خلال مؤتمر المناخ COP 27، حيث نجحت مصر فى إدراج المياه في قلب العمل المناخى العالمى، وكانت هذه هي المرة الأولى في تاريخ مؤتمرات المناخ التي يتم فيها ذكر المياه خلال قرارات المؤتمر لخمس مرات، كما نجحت الوزارة خلال مؤتمر المناخ فى عقد جناح للمياه ويوم للمياه، وإطلاق مبادرة للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه AWARe، علاوة على ذلك توصلت الدول إلى قرار تاريخي بإنشاء وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار، خاصة للدول الأكثر عرضة لأزمة المناخ.

ونتيجة لمبادرة AWARe.. فقد بدأت أنشطة بناء القدرات تحت مظلة المبادرة من خلال "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" PAN AFRICANوالذى قامت مصر بتدشينه لضمان تحقيق أقصى استفادة للخبراء والعاملين في مجال المياه والمناخ بالدول الإفريقية.

كما استعرض الدكتور سويلم آخر المستجدات فيما يتعلق بمبادرة AWARe حيث تم الاتفاق مع هيئة الأرصاد العالمية على استضافة السكرتارية التنفيذية الخاصة بالمبادرة، وكذلك الإعداد لانعقاد الاجتماع الأول للجنة التوجيهية للمبادرة خلال أسبوع القاهرة السادس للمياه.