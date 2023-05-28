الأحد 28 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

هانى سويلم يستعرض آليات تطبيق قانون الرى الجديد بعد إصدار اللائحة

اجتماع الدكتورهانى
اجتماع الدكتورهانى سويلم وزير الرى

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً مع عدد من قيادات الوزارة، وذلك لمتابعة الإجراءات المقرر اتخاذها بعد صدور "اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى"، والذى يستهدف الحفاظ على الموارد المائية المتاحة وتحسين إدارة وتزيع المقننات المائية والحد من التعديات على النيل والسحب الجائر للمياه الجوفية.

مواجهة التعديات على المنشآت وأملاك الرى والصرف ومخرات السيول 

واستعرض الدكتور هانى سويلم، خلال الاجتماع، الخطوات والإجراءات اللازمة لتطبيق مواد قانون الرى الجديد، وذلك فى أعقاب صدور لائحته التنفيذية، لافتا إلى أنه يستهدف الحفاظ على موارد المياه وضمان عدالة التوزيع على جميع القطاعات المستفيدة والمنتفعين، إضافة إلى إجراءات حماية نهر النيل والمجاري المائية والترع والمصارف، وأيضًا الحفاظ على كافة المنشآت وأملاك الري والصرف ومخرات السيول من التعديات، ومنع السحب الجائر للمياه الجوفية.

اجتماع الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى

تم عقد الاجتماع بحضور كل من المهندس على منوفى رئيس مصلحة الرى، والدكتور عصام خليفة رئيس هيئة الصرف، والدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والمهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، والدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية،  والمهندس نادى جرجس رئيس قطاع الرى.

اجتماع الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى

كما حضر اجتماع وزير الموارد المائية والرى، المستشار إبراهيم غيطانى المستشار القانوني للوزارة، والمهندس محمود عبدالستار مستشار الوزارة، وسالم عبدالله رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بالديوان العام، وأحمد عبد الله مدير عام الشئون القانونية بمصلحة الرى، والمهندس أحمد عبد العزيز بالمكتب الفني للوزير.

 الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى

جدير بالذكر أن لائحة قانون الرى الجديد تستهدف تحسين إدارة الموارد المائية فى مصر، خاصة مع ثبات الموارد المتاحة سنويا وزيادة الاحتياجات، وأيضا عدالة توزيعها على جميع المنتفعين بالكمية المناسبة. 

التعديات على النيل الإجراءات اللازمة الترع والمصارف الدكتور هاني سويلم المجاري المائية الميكانيكا والكهرباء الموارد المائية والري حماية نهر النيل والمجارى المائية قطاع المياه الجوفية

الأكثر قراءة

تحذير من البيئة لأصحاب الأمراض الصدرية: "لا تتواجدوا فى الهواء الطلق"

نتائج الامتحانات| البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة

6 آلاف سائح يصلون مرسى علم على متن 25 طائرة.. اليوم

الحبس سنتين لـ10 بتهمة البلطجة فى الأميرية

محافظ الفيوم يتابع آليات تنمية الثروة السمكية ببحيرتى قارون والريان

إحالة عاطلين قتلا شابًا دفاعًا عن صديقه بعين شمس للمحاكمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (4)

ناهد السيد

توجهات مُعلّبة فى النشر للأطفال

حسين دعسة

الاقتصاد الفلسطينى معرض للمخاطر بسبب الاحتلال الصهيونى

د.أحمد الخميسى

الكتابة بالشبه فى أدب الشبان

ماجد حبته

رؤية مصر لإنقاذ السودان

وائل لطفي

مطلوب الرد على المبالغات

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (3)

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تنتقد صمت المجتمع الدولى تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلى

اندلاع حريق داخل معسكر إسرائيلى قرب مستوطنة معاليه أدوميم