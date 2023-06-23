هاني سويلم: الري ليست مسئولة عن انقطاع مياه الشرب في بورسعيد

قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، إنه تلقى مئات الرسائل والمكالمات بخصوص انقطاع المياه عن بعض مناطق بورسعيد، وأيضًا التساؤل عن جدوي زيارتنا إلى المحافظة.

وأوضح وزير الموارد المائية والري، إنه متفهم جدًا ذلك، ولذلك تحرك فورًا إلى ترعة بورسعيد، لافتاً إلى أنه قد تفقد الأمر بنفسه.

وأوضح الدكتور هاني سويلم، في تصريحات له، أن هناك مشكلة في أحد المواسير الاساسيه وجاري اصلاحها من قبل الجهات المسؤولة وهي خارج اختصاصات وزاره الري.

وتابع وزير الموارد المائية والري: “تأكدنا انه لا يوجد أي تقصير في مناسيب المياه وهو الدور المعنية به وزارة الموارد المائية والري”.

من جانبه قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، توجه على الفور إلى محافظة بورسعيد لتفقد ترعه بورسعيد بصحبة اللواء محافظ بورسعيد، والاطمئنان بشكل مباشر على حالة المناسيب والتصرفات بالترعة، حيث تبين وجود مشكلة في أحد المواسير الأساسية المغذية للمدينة، وجاري إصلاحها من قبل الجهات المسؤلة، وهي خارج إختصاصات وزارة الموارد المائية والري.

وخلال الزيارة التفقدية تأكد الدكتور سويلم من عدم وجود أي تقصير في مناسيب المياه المطلوبة للمحطة وهو الدور المعني به وزارة الموارد المائية والري.

كان الدكتور سويلم، يرافقه اللواء الغضبان، قد تفقدا، اليوم الجمعة، كلاً من ترعة بورسعيد ومحطة مياه الشرب المغذية لمدينة بورسعيد، حيث تبين قيام أجهزة وزارة الري باستيفاء المناسيب المطلوبة والكافية لمحطة مياه شرب بورسعيد.

كما وجه الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، لأجهزة وزارة الرى بالمحافظة باستمرار المتابعة لمناسيب وتصرفات المياه بترعة بورسعيد لتوفير الاحتياجات المائية للأراضي الزراعية ومحطة مياه الشرب الواقعة على الترعة.