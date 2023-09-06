الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الري: مصر نجحت في وضع المياه بقلب العمل المناخي العالمي

وزير الرى
وزير الرى

وصل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إلى أرض الوطن بعد مشاركته فى قمة المناخ الإفريقية المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبى ضمن وفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وكان الدكتور سويلم قد ترأس جلسة العمل المنعقدة تحت عنوان "تسريع استثمارات المياه القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ في أفريقيا" والتى تهدف لمناقشة إجراءات توفير الاستثمارات المطلوبة لقطاع المياه للتعامل مع تغير المناخ وزيادة قدرة المجتمعات على التكيف مع تغير المناخ.

كما التقى الدكتور سويلم، أليس واهومي وزيرة المياه والصرف الصحي الكينية، حيث تم مناقشة سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية والري.

كما التقى وزير الموارد المائية والرى، الدكتورة مريم المهيري وزيرة البيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لبحث تعزيز التعاون بين البلدين والتنسيق بشأن فعاليات مؤتمر المناخ القادم COP28.

العمل المناخي العالمي

وخلال اللقاء استعرض الدكتور سويلم ما تحقق خلال مؤتمر المناخ السابق COP27، حيث نجحت مصر في وضع المياه فى قلب العمل المناخي العالمي من خلال تنظيم رئاسة المؤتمر لإجتماع مائدة مستديرة رفيع المستوى حول الأمن المائي، وعقد يوم للمياه، وتنظيم جناح للمياه بالشراكة مع الدول والمنظمات الشريكة الدولية، هذه الإجراءات التي توجت بالتأكيد على ترابط المياه والمناخ لأول مرة على الإطلاق في مؤتمرات المناخ ، علاوة على ذلك توصلت الدول إلى قرار تاريخي بإنشاء وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار خاصة للدول الأكثر عرضة لأزمة المناخ.

كما أشار للإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال العامين الماضيين ، ومساهمات إسبوع القاهرة للمياه على أجندة المياه العالمية ، حيث عُقد الإسبوع الخامس كحدث تحضيري لمؤتمر الأطراف السابع والعشرون  COP27 ، كما سيعُقد الأسبوع السادس كحدث تحضيري لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرون  COP28.

مؤتمر المناخ

وأكد الدكتور سويلم أن مصر بصفتها الرئيس الحالي لمؤتمر المناخ ستواصل العمل مع دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها رئيس مؤتمر المناخ القادم على مواصلة السعي لوضع المياه فى قلب العمل المناخي العالمي، مع التأكيد على أهمية البناء على ما تحقق في COP27 واستمرار الدفع بملف المياه على رأس أجندة المناخ العالمية عبر فعاليات  COP28 لتحقيق المزيد من إنخراط المعنيين بالمياه بشكل أكبر في متابعة إجراءات تنفيذ "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" وتقديم مقترحات للإسراع من تنفيذها .

وزير الري المياه العمل المناخي العالمي COP27 أجندة المياه العالمية نيروبي

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