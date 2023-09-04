وزير الرى: قمة نيروبى تستهدف رؤية إفريقية موحدة للتعامل من قضايا المناخ لعرضها خلال COP28

وصل الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، بسلامة الله إلى العاصمة الكينية نيروبى، للمشاركة في "قمة المناخ الإفريقية"، والتى تتناول ملف التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على القارة الإفريقية.

التواصل والتنسيق مع مختلف الدول فيما يخص قضايا المياه

وصرح الدكتور سويلم بأن المشاركة في هذا المؤتمر الهام تأتي حرصًا على تحقيق التواصل والتنسيق مع مختلف الدول فيما يخص قضايا المياه وسبل التعامل مع ملف التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على قطاع المياه وخاصة بالقارة الإفريقية.

وأضاف أن هذه القمة تهدف للخروج برؤية إفريقية موحدة، للتعامل من قضايا المناخ، لعرضها خلال قمة المناخ المقبلة COP28 والمزمع عقدها فى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن يلتقى الدكتور سويلم بالعديد من الوزراء الأفارقة المعنيين بملف المياه، وكبار مسئولى المياه بالمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالمياه.