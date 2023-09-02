وزير الرى: تنفيذ عدة مشروعات كبرى فى مجال الموارد المائية لتحقيق التنمية الشاملة بسيناء

عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعًا لمتابعة موقف تنفيذ التكليفات الرئاسية فيما يخص تنمية وإعمار سيناء، والموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الموارد المائية والرى فى شبه جزيرة سيناء.

وصرح الدكتور سويلم بأن الوزارة تشارك في تحقيق التنمية الشاملة بشبة جزيرة سيناء من خلال العديد من المشروعات الكبرى في مجال الموارد المائية، حيث تم تنفيذ محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والمسجلة في موسوعة "جينيس" باعتبارها المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم بتصرف ٥.٦٠ مليون م٣/ يوم، وهى تضم عدد (٤) وحدات بتصرف ١.٤٠ مليون م٣/ يوم/ وحدة، كما يجرى تنفيذ مسارين لنقل المياه من محطة المعالجة، كما تم تنفيذ مشروع لمعالجة مياه مصرف المحسمة بطاقة ١.٠٠ مليون م٣/ يوم.

واستعرض الدكتور سويلم، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لمشروع تنمية شمال سيناء، حيث وجه بسرعة نهو الأعمال المنفذة بالمآخذ وإجراءات توصيل الكهرباء للمآخذ.

كما وجه الدكتور سويلم بقيام قطاع المياه الجوفية بالتنسيق مع معهد بحوث المياه الجوفية وجامعة القاهرة لاستكمال الدراسات الخاصة بإمكانات الخزانات الجوفية بشمال سيناء.

وعلى صعيد الحماية من أخطار السيول.. صرح الدكتور سويلم بأنه تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول بمحافظتى شمال وجنوب سيناء، حيث قامت الوزارة بتنفيذ (٤٧٣) منشأ متنوعًا عبارة عن سدود وحواجز وقنوات صناعية وبحيرات وخزانات أرضية وأحواض وجسور ومعابر ومفيضات.

حصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية

وأشار لما تمثله هذه الأعمال من أهمية كبيرة في حماية المواطنين والمدن والقرى البدوية والمنشآت الاستراتيجية والطرق وأبراج وخطوط الكهرباء وخطوط الغاز من أخطار السيول، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لاستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة، وتوفير الاستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفية.

تم عقد اللقاء بحضور كل من السيد المهندس محمد صالح، رئيس مصلحة الرى، والسيد المهندس محمد أبوالسعود، رئيس قطاع تنمية شمال سيناء، والسيد الدكتور/ أسامة الظاهر، رئيس قطاع المياه الجوفية، والسيد المهندس/ وليد حقيقى، رئيس قطاع التخطيط، والسيدة الأستاذة الدكتورة/ منال عبدالمنعم، مدير معهد بحوث المياه الجوفية، والسيد المهندس/ صلاح شحاتة، رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية فى سيناء، والسيد المهندس/ عمرو الصافورى، مدير المكتب الفنى لرئيس قطاع شمال سيناء، والسيد المهندس/ محمد عمر مكرم، معاون الوزير للمشروعات الكبرى، والسيدة الدكتورة/ هبة عبدالعزيز بالمكتب الفني للسيد الوزير، والسيد المهندس/ أحمد عبدالعزيز بالمكتب الفني للسيد الوزير.