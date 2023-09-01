وزير الري يتفقد مشروعات الموارد المائية بالشرقية

تفقد الدكتورهانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الجمعة، موقع عملية إحلال وتجديد كوبري العزيزية وكوبري ك ٨.٨٠٠ على بحر مويس بقرية العزيزية بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية والجارى تنفيذها تحت إشراف قطاع التوسع الأفقي والمشروعات بالوزارة.

ووجه الدكتور سويلم بقيام المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الآثار لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ علي الطراز المعماري والطابع التاريخي للكوبري.

وعقب الزيارة التقى الدكتور سويلم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الذى أعرب عن ترحيبه بزيارة الوزير.

احتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومى

وزير الرى ومحافظ الشرقية

وتوجه الدكتور سويلم بالتهنئة للمحافظ وجميع أهالى محافظة الشرقية بمناسبة احتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومى.

كما التقى الدكتور سويلم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، حيث أكد الوزراء استمرار التنسيق بين الوزارات فى كافة الموضوعات المشتركة.

وزيرا الرى والأوقاف

وعقب الزيارة توجه الدكتور سويلم لمسجد الفتح بمدينة الزقازيق لتأدية صلاة الجمعة والمشاركة في احتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومى.