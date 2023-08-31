"الري": صيانة 47 ألف منشئ مائي ومتابعة جاهزية محطات الرفع والصرف

تواصل وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ خطة أعمال تقييم حالة المنشآت المائية وإجراءات صيانتها بمختلف محافظات مصر، في إطار الحصر الذى قامت به أجهزة الوزارة لكافة المنشآت، إضافة إلى متابعة أعمال تطهيرات المجارى المائية وإستخدام المعدات الملائمة التي تحافظ على جسور الترع والمصارف والمجارى المائية.



تقييم حالة المنشآت المائية وإجراءات صيانتها



فى ذات الإطار، عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة إجراءات تقييم حالة المنشآت المائية وإجراءات صيانتها، وذلك في إطار الحصر الذى قامت به أجهزة الوزارة لهذه المنشآت بإجمالي 47 ألف منشأ مائى على مستوى الجمهورية.

توفير المياه خلال موسم أقصى الإحتياجات الزراعية

وأكد وزير الموارد المائية والري، ضرورة متابعة أعمال تطهيرات المجارى المائية وإستخدام المعدات الملائمة التي تحافظ على جسور هذه الترع والمصارف والمجارى المائية، وذلك للحفاظ على موارد المياه وتوفيرها خلال موسم أقصى الإحتياجات المائية.

تم عقد الاجتماع بحضور كل من الدكتور عصام خليفة الوكيل الدائم للوزارة، والمهندس محمد صالح رئيس مصلحة الري، والمهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف، والدكتور خالد وصيف مساعد الوزير للشركات والاستثمار، والمهندس نادى جرجس رئيس قطاع الري، والمهندس محمود عبد الستار مستشار الوزارة، والدكتور أحمد مدحت رئيس الإدارة المركزية والمشرف على مكتب الوزير.

كما عقد بحضور المهندسة إيمان عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفني والمالي والإداري والمشرف على خدمة المواطنين وشئون مجلسي النواب والشيوخ، والمهندس أبو بكر الروبى رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية، والمهندس حسين شنب مدير عام مكتب الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور عز الدين كامل معاون الوزير لمنشآت الرى.