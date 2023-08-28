خطوات الاستعلام عن ترقيات الموظفين 2023 .. مفاجأة سارة

ترقيات الموظفين 2023.. زادت معدلات الاستعلام والبحث من ملايين العاملين في مختلف الجهات الحكومية والوزارات والهيئات التابعة لها، عن قواعد وموعد إعلان ترقيات الموظفين 2023، في أعقاب انتهاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة من تحديد جميع القواعد والآليات بشأن مدد العمل والمستويات الوظيفية لاستحقاق الترقية.



ترقيات الموظفين 2023

إضافة إلى ذلك، أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بعد ارتفاع معدلات الاستعلام والبحث عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك وثريد وانستا، عن حركة ترقيات الموظفين 2023 والمدد البينية لكافة العاملين، للحصول على الترقية ووفقاً للمستويات الوظيفية.



الاستعلام عن ترقيات الموظفين 2023



كما أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن طريقة الاستعلام عن ترقيات الموظفين 2023 وجميع العاملين في الدولة والجهات الحكومية، عبر عدة خطوات بسيطة كالآتى:

1- الدخول إلى الموقع الإلكترونى الرسمى للتنظيم والإدارة.

2- تسجيل البيانات الشخصية بدقة طبقاً لبطاقة الرقم القومي المكون من 14 رقماً.

3- تحديد تاريخ التعيين في الحكومة وموعد التثبيت على الدرجة الوظيفية.

4- إختيار المجموعة الوظيفية وتاريخ شغلها والدرجة المالية.

5- تسجيل قرارات الإجازات والإعارات من بداية العمل بقانون الخدمة المدنية عام 2016.

6- الضغط على أيقونة بحث عن ترقيات الموظفين 2023 من شهر يوليو إلى يوليو من العام المقبل.

7- الضغط على بحث عن نتيجة الترقيات في يوليو 2020 ونتيجة القبول في يوليو 2021، وأيضًا البحث عن نتيجة ترقيات يوليو 2021 والنتيجة في يوليو من العام الحالي.

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متى ترقيات الموظفين 2023

فى النهاية، أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إتاحة الاستعلام عن موعد ونتيجة ترقيات جميع الموظفين والعاملين في مختلف الجهات الحكومية والوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة لها، في ظل خطة رفع كفاءة العاملين وتحسين أوضاعهم الوظيفية لأداء أكثر كفاءة وفاعلية في ظل خطة التحول الرقمى وميكنة الخدمات.

فى الختام، أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه يتم تنفيذ جميع القرارات المتعلقة بإقرار حركة ترقية الموظفين، وفقاً للقواعد والشروط وقانون الخدمة المدنية، لمن أتموا المستويات الوظيفية لهم حتى أول شهر يوليو من العام الجاري ومدد محددة لكل مستوى وظيفى.