الإثنين 28 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خطوات الاستعلام عن ترقيات الموظفين 2023 .. مفاجأة سارة

ترقيات الموظفين
ترقيات الموظفين

ترقيات الموظفين 2023.. زادت معدلات الاستعلام والبحث من ملايين العاملين في مختلف الجهات الحكومية والوزارات والهيئات التابعة لها، عن قواعد وموعد إعلان ترقيات الموظفين 2023، في أعقاب انتهاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة من تحديد جميع القواعد والآليات بشأن مدد العمل والمستويات الوظيفية لاستحقاق الترقية.


ترقيات الموظفين 2023

 

إضافة إلى ذلك، أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بعد ارتفاع معدلات الاستعلام والبحث عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك وثريد وانستا، عن حركة ترقيات الموظفين 2023 والمدد البينية لكافة العاملين، للحصول على الترقية ووفقاً للمستويات الوظيفية.


الاستعلام عن ترقيات الموظفين 2023


كما أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن طريقة الاستعلام عن ترقيات الموظفين 2023 وجميع العاملين في الدولة والجهات الحكومية، عبر عدة خطوات بسيطة كالآتى:

1- الدخول إلى الموقع الإلكترونى الرسمى للتنظيم والإدارة.

2- تسجيل البيانات الشخصية بدقة طبقاً لبطاقة الرقم القومي المكون من 14 رقماً.

3- تحديد تاريخ التعيين في الحكومة وموعد التثبيت على الدرجة الوظيفية.

4- إختيار المجموعة الوظيفية وتاريخ شغلها والدرجة المالية.

5- تسجيل قرارات الإجازات والإعارات من بداية العمل بقانون الخدمة المدنية عام 2016.

6- الضغط على أيقونة بحث عن ترقيات الموظفين 2023 من شهر يوليو إلى يوليو من العام المقبل.
7- الضغط على بحث عن نتيجة الترقيات في يوليو 2020 ونتيجة القبول في يوليو 2021، وأيضًا البحث عن نتيجة ترقيات يوليو 2021 والنتيجة في يوليو من العام الحالي.

 

اقرا ايضا

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023

نتيجة تنسيق رياض الاطفال 2023| استعلم هُنا

 

متى ترقيات الموظفين 2023

 

فى النهاية، أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إتاحة الاستعلام عن موعد ونتيجة ترقيات جميع الموظفين والعاملين في مختلف الجهات الحكومية والوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة لها، في ظل خطة رفع كفاءة العاملين وتحسين أوضاعهم الوظيفية لأداء أكثر كفاءة وفاعلية في ظل خطة التحول الرقمى وميكنة الخدمات.

txt

متاح الآن.. خطوات الاستعلام عن حركة ترقيات الموظفين 2023 للعاملين بالدولة

txt

تصعيد قيادات جديدة فى "الأبنية التعليمية": "التنظيم والإدارة" يعلن التفاصيل

فى الختام، أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه يتم تنفيذ جميع القرارات المتعلقة بإقرار حركة ترقية الموظفين، وفقاً للقواعد والشروط وقانون الخدمة المدنية، لمن أتموا المستويات الوظيفية لهم حتى أول شهر يوليو من العام الجاري ومدد محددة لكل مستوى وظيفى.

ترقيات الموظفين 2023 الموظفين 2023 ترقيات الموظفين الجهات الحكومية ترقيات الاستعلام عن ترقيات الموظفين 2023

مواد متعلقة

موعد إجازة المولد النبوي 2023 ورأى دار الإفتاء في الاحتفال به

تبكير موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023.. اعرف التفاصيل

الأكثر قراءة

إصابة بنزيما وخروجه من لقاء الاتحاد والوحدة فى الدورى السعودى

أحمد موسى: احتجاجات فى نادى الزمالك اعتراضًا على تعيين عماد البنانى

تفاصيل توجيه الاتهام لـ ترامب فى 6 سبتمبر بقضية انتخابات جورجيا

سم أم دواء.. لماذا يحذر الأطباء من إعطاء العسل للأطفال الرضع؟

"التموين" تكشف سبب خروج الأرز من المنظومة التموينية

"قرار عظيم".. أمهات الأبطال تشدن بقرار السيسي بشأن ضم قطاعات جديدة لصندوق تكريم الشهداء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

وائل لطفي

بشائر البريكس

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. جولة جديدة

د هند جاد

دكر شرغوش

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

القس. رفعت فكرى

الحوار الوطنى.. والعلمانية الغائبة!

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قصف صاروخى أخرجه عن الخدمة.. لماذا تستهدف إسرائيل مطار حلب؟

تطلعات التطبيع بين إسرائيل وليبيا.. ماذا حدث في اجتماع كوهين والمنقوش؟

إصابة إسرائيلى فى حادث إطلاق نار داخل تل أبيب