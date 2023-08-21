تصعيد قيادات جديدة في "الأبنية التعليمية": "التنظيم والإدارة" يعلن التفاصيل

أعلن الجّهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عبر بوابة الوظائف الحكومية حاجة هيئة الأبنية التعليمية لشغل عدد من الوظائف الشاغرة فى عدّة تخصصات منها: رئيس الإدارة المركزية للبحوث والدراسات وتخطيط الأبنية، مدير عام الاحتياجات، مدير عام منطقة قنا، مدير عام الموارد البشرية، مدير عام منطقة البحيرة، مدير عام مناطق سيناء، مدير عام منطقة القاهرة، مدير عام الإدارة العامة للأعمال المؤداة للغير، مدير عام الإدارة العامة لمنطقة السويس، مدير عام الإدارة العامة لمنطقة بورسعيد، مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الاسماعيلية، مدير عام الإدارة العامة لمنطقة دمياط، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والتعاون الدولى، مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين والاتصال السياسى، مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية.

ويبدأ تقديم طلبات شغل الوظائف الشاغرة المعلن عنها اعتبارًا من اليوم 21/8/2023 حتى 20/9/2023، وتقدم الطلبات على النموذج المعد لذلك الى الامانه الفنية بالاداره العامة للموارد البشرية بمقر الهيئه.

يشترط فيمن يتقدم لشغل تلك الوظائف الحصول على مؤهل عال مناسب وقضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل فى وظيفة من المستوى الوظيفى الأول "أ" للمتقدمين من داخل الجهاز الإدارى بالدولة، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة للمتقدمين من خارج الجهاز الإدارى للدولة، واجتياز برامج التدريب طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، إضافة إلى القدرة على القيادة والتوجيه، ترفق الطلبات ببيان بالانجازات والاسهامات السابقه ومقترحات التطوير بملف مكون من (7 نسخ ) وعدد (4) صور شخصية حديثه فى موعد أقصاه شهر من تاريخ النشر ولن يُنظر إلى الطلبات الواردة عبر البريد.