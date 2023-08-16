متاح الآن.. خطوات الاستعلام عن حركة ترقيات الموظفين 2023 للعاملين بالدولة

صدر قبل قليل، القرار التنفيذى بشأن إقرار حركة الترقيات للعاملين بالدولة لعام 2023، والتى تشمل الموظفين الذين أتموا فى مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2023 مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة لكل مستوى وظيفى إلى المستويات التى تعلوها.

حركة ترقيات الموظفين 2023

وقد أطلق الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، خدمة جديدة للموظفين تتيح الاستعلام عن أحقيتهم فى الترقية من خلال خطوات بسيطة نستعرضها فى هذا التقرير:

الاستعلام عن ترقيات الموظفين 2023

أولًا: قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الإلكترونى من هنا.

ثانيًا: أدخال بياناتك الأساسية والتى تشمل الاسم كما هو مدون ببطاقة الرقم القومى والرقم القومى والجهة.

ثالثُا: حدد تاريخ التعيين/ التثبيت على درجة دائمة، ثم اختر المجموعة الوظيفية، والدرجة المالية وكذا تاريخ الحصول عليها.

رابعًا: أوضح القرارات الصادرة بالأجازات أو الإعارات ابتدءً من تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية فى 2/11/2016.

خامسًا: اضغط بحث بعد النتيجة فى 1/7/2019، النتيجة فى 1/7/2020، النتيجة فى 1/7/2021، النتيجة فى 1/7/2022، النتيجة فى 1/7/2023.