الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

متاح الآن.. خطوات الاستعلام عن حركة ترقيات الموظفين 2023 للعاملين بالدولة

الموظفين
الموظفين

صدر قبل قليل، القرار التنفيذى بشأن إقرار حركة الترقيات للعاملين بالدولة لعام 2023، والتى تشمل الموظفين الذين أتموا فى مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2023 مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة لكل مستوى وظيفى إلى المستويات التى تعلوها.

حركة ترقيات الموظفين 2023

وقد أطلق الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، خدمة جديدة للموظفين تتيح الاستعلام عن أحقيتهم فى الترقية من خلال خطوات بسيطة نستعرضها فى هذا التقرير: 

بالأسماء.. حركة ترقيات بشركة كهرباء جنوب الدلتا

موعد صدور حركة ترقيات الشرطة 2023 من وزارة الداخلية

النيابة الإدارية تعتمد حركة ترقيات "1596" عضوًا

"التنظيم والإدارة" يصدر قرار ترقية الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة

الاستعلام عن ترقيات الموظفين 2023 

أولًا: قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الإلكترونى من هنا.

ثانيًا: أدخال بياناتك الأساسية والتى تشمل الاسم كما هو مدون ببطاقة الرقم القومى والرقم القومى والجهة.

ثالثُا: حدد تاريخ التعيين/ التثبيت على درجة دائمة، ثم اختر المجموعة الوظيفية، والدرجة المالية وكذا تاريخ الحصول عليها.

رابعًا: أوضح القرارات الصادرة بالأجازات أو الإعارات ابتدءً من تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية فى 2/11/2016.

خامسًا: اضغط بحث بعد النتيجة فى 1/7/2019، النتيجة فى 1/7/2020، النتيجة فى 1/7/2021، النتيجة فى 1/7/2022، النتيجة فى 1/7/2023.

حركة الترقيات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الترقية قانون الخدمة المدنية حركة ترقيات الموظفين 2023

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متاح الآن.. خطوات الاستعلام عن حركة ترقيات الموظفين 2023 للعاملين بالدولة

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