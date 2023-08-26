السبت 26 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الرى: التعامل مع 93% من شكاوى المياه طبقاً لمؤشر منظومة الشكاوى الحكومية

وزير الرى
وزير الرى

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من المهندسة إيمان عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفني والمالي والإداري والمشرف على خدمة المواطنين وشئون مجلسي النواب والشيوخ لمتابعة موقف منظومة الشكاوى بالوزارة .

المرور بمختلف المحافظات لمتابعة حالة المجاري المائية والمنشآت المائية

وصرح الدكتور سويلم، أنه حريص على متابعة موقف منظومة الشكاوي بالوزارة وآلية التعامل مع شكاوي المواطنين ، كما أنه حريص أيضاً على المرور الشخصي بمختلف المحافظات لمتابعة حالة المجاري المائية والمنشآت المائية على الطبيعة والتعرف علي طلبات المنتفعين علي أرض الواقع لتحقيق إدارة منظومة المياه بأعلي كفاءة وضمان وصول المياه لنهايات الترع على الرغم من الإرتفاع الغير مسبوق فى درجات الحرارة خلال الفترة الماضية . 

وأشار لتعامل الأجهزة المعنية بالوزارة بشكل فعال مع شكاوى المواطنين التي ترد للوزارة سواء من خلال منظومة الشكاوى بالوزارة أو  منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ، حيث يتم توجيه الشكاوى لجهات الإختصاص بالوزارة لدراستها والعمل على حسمها فى أسرع وقت طبقا للقوانين والإشتراطات المنظمة .

وأضاف أن مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والرى بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أوضح أن نسبة تنفيذ الشكاوى خلال الفترة من يناير ٢٠٢١ حتى نهاية شهر يوليو ٢٠٢٣ بلغت (٩٣%) ، وإنتهت الوزارة من بحث ودراسة عدد (٦٧٨) شكوى وطلب وإستغاثة خلال شهر يوليو ٢٠٢٣ .

هذا وقد وجهت الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والري للأجهزة المختصة بمحافظة البحيرة لسرعة إتخاذ اللازم حيال الشكوي التي وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بشأن تضرر أهالي قريه العشرة بمركز أبو حمص من نقص مياه الري بترعة القماحين ، حيث قامت أجهزة الري بالمعاينة على الطبيعة وإعطاء المياه بالكمية الكافية للترعة والتأكد من وصول المياه للنهايات حسماً للشكوى .

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وفي محافظة المنوفية .. وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بشأن زيادة منسوب المياه بترعة الدون المارة بعزبة سوسة بمركز منوف ، حيث تم عمل اللازم بمعرفة الادارة العامة لري المنوفية وتخفيض منسوب المياه بالترعة وحسم الشكوى بدون أي أضرار .

وفي محافظة الشرقية .. وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بشأن تضرر الأهالي من إنسداد مجمع الصرف المغطى رقم ٩ على مصرف شبراصورا ، حيث تمت المعاينة بمعرفة إدارة الصرف المختصة وتم الدفع بمعدات الهيئة لتسليك المجمع وحسم الشكوى .

وفي محافظة الدقهلية .. وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة بسرعة بحث شكوى  واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحده بشأن التضرر من إنسداد خط الصرف المغطى رقم ١٢ على مصرف السرو الأعلي بمركز  المنصورة ، وفور تلقي الشكوى تم عمل الصيانة اللازمة وحسم الشكوى في حينه .

وفي محافظة سوهاج .. وجهت الأجهزة المعنية بالوزاره بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بشأن التضرر من إنسداد مواسير بدالة الري بقرية أولاد إسماعيل بزمام حوض ترعة حامد وترعة سعد ، وعلى الفور تم بحث الشكوى وإزالة الإنسداد وحسم الشكوى في حينه .

منظومة الشكاوى بالوزارة مجلسي النواب والشيوخ مختلف المحافظات هاني سويلم حالة المجاري المائية

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