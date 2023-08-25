إنهاء شكوى المزارعين من عدم وصول المياه.. خطة لتأهيل وتبطين الترع المتعبة

تستمر قطاعات وزارة الموارد المائية والرى، فى تنفيذ خطة أعمال المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، وذلك بهدف المساهمة في ترشيد استهلاك المياه وسهولة سريان مياه الري، وأيضًا منع التسرب الجانبي لها للحفاظ على الموارد المتاحة وترشيد الاستخدام فى ظل زيادة الاحتياجات السنوية.

إنهاء شكوى المزارعين والمنتفعين من عدم وصول المياه إلى النهايات

كما تستهدف أعمال المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع، إنهاء شكوى المزارعين والمنتفعين من عدم وصول المياه إلى النهايات بالكمية المناسبة والتوقيت المحدد، ومواجهة التعديات على القطاع المائة وإلقاء القمامة والمخلفات.

فى ذات الإطار، تابع قطاع تطوير الري بوزارة الموارد المائية والرى، الجمعة، أعمال تأهيل ترعة بحر عيسى، وتأهيل ووضع الدبش لترعة السنيتي، وترعة الغباري التابعة لمنطقة شرق الدلتا، وذلك تحت إشراف طاقم العمل والتنفيذ، مع التأكيد على الالتزام بجودة الأعمال.

تأهيل الترع

كما تابع المهندس أحمد عبدالرسول، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية، والمهندسة نجية السيد أبوزيد مدير عام تطوير الري بشرق الدلتا، الأعمال الجارية لتأهيل ترعتي شراقي الغزالي والسعدة، مع استمرار العمل علي الملاحظات الخاصة بترعة السعدة وإنهاء الأعمال بكفاءة عالية، ووفقا للدليل الاسترشادي.

تحقيق سيولة وسهولة سريان مياه الرى

من جهته أكد الدكتور إسماعيل عبدالجليل، مستشار وزير الرى ورئيس مركز بحوث الصحراء سابقا، أن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة بمحافظات مصر يستهدف تحقيق سيولة وسهولة سريان مياه الرى، وأيضًا منع التسرب الجانبي لها للحفاظ على الموارد المتاحة وترشيد الاستخدام فى ظل زيادة الاحتياجات السنوية وضرورة الحفاظ على كل قطرة مياه.

كما أوضح رئيس مركز بحوث الصحراء سابقًا لـ"الدستور"، أهمية أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع في إنهاء شكوى المزارعين من عدم وصول المياه إلى نهايات الترع فى بعض زمامات الأراضي، وذلك نتيجة للتسرب ووجود شروخ فى الجوانب، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي هو سرعة سريان المياه ووصولها إلى المستفيد النهائي وهو المزارع.