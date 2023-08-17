الرى: استمرار الدعم الفنى للمزارعين لتعزيز المشاركة فى إدارة وتشغيل وصيانة نظم الرى الحديث

عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة أنشطة إدارات التوجيه المائى بالمحافظات، وأنشطة التوجيه المائى بمنطقة قوته بمحافظة الفيوم.

واستعرض الدكتور سويلم إجراءات تشكيل روابط مستخدمى المياه بالمحافظات، وتفعيل مواد قانون الموارد المائية والري الخاصة بالروابط، واستعراض مهام التوجيه المائى والمتمثلة فى دعم التواصل بين روابط مستخدمي المياه وبين مختلف الجهات الحكومية والأهلية ذات الصلة، وتقديم الدعم الفني اللازم لنشر وتدعيم فكر المشاركة في إدارة الموارد المائية بين كافة المهندسين والعاملين بقطاعات الوزارة المختلفة، ودعم فكر النوع الاجتماعي وإدراجه ضمن أنشطة الوزارة، ودعم ونشر فكر المشاركة المجتمعية فى إدارة المياه والمحافظة على المياه من الإهدار والتلوث والمحافظة على الصحة العامة والبيئة والمحافظة على المجارى المائية، ونشر سياسات واستراتيجيات الوزارة على المزارعين من خلال الروابط.

وقد وجه الدكتور سويلم لقطاع تطوير الرى وأجهزة التوجيه المائي بسرعة إعداد خطة عاجلة لتفعيل دور الروابط فى إدارة المياه على مستوى الترع الفرعية والمساقي الخاصة لتحقيق المزيد من المشاركة المجتمعية.

كما استعرض الوزير دور إدارات التوجيه المائى فى تنفيذ خطة التحول من الرى بالغمر إلى الري الحديث، من خلال قيام التوجيه المائى بحصر الزمامات التى تستخدم أنظمة الرى الحديث بمعرفة الروابط، وعقد ندوات للتواصل مع أعضاء الروابط ومسئولى الأجهزة المعنية للتوعية بأهمية الرى الحديث، وعمل زيارات متبادلة بين المزارعين أصحاب تجارب الرى الحديث ذات العائد المادى الكبير على المزارعين بما يسهم فى زيادة مساحات الرى الحديث.

وقد وجه بضرورة استمرار إدارات التوجيه المائى بالمحافظات فى تقديم الدعم الفنى والإرشاد للمزارعين وتعزيز دور المشاركة فى إدارة وتشغيل وصيانة نظم الرى الحديث بما يعظم المردود الاقتصادى والاجتماعى فى هذا الشأن.

وخلال زيارته الأخيرة لمحافظة الفيوم أكد تكثيف مجهودات التوجيه المائى في التواجد والتواصل مع المزارعين بمنطقة قوته لدعم روابط مستخدمي المياه والتحول للرى الحديث.. استعرض الدكتور سويلم ما قامت به إدارة التوجيه المائى مؤخرًا من مجهودات، حيث قام التوجية المائي بعقد اجتماعات مع الروابط لتوصيل طلباتهم لأجهزة الرى والتعرف من الروابط على حالة الرى ومدى استيفاء الاحتياجات المائية بالمنطقة.