السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سويلم يتابع أعمال تأهيل أفمام الترع الآخذة من ترعة الإبراهيمية أسفل خط السكة الحديد (القاهرة - أسوان)

وزير الري
وزير الري

تلقى   الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرا من   المهندس ايهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى يستعرض أعمال تأهيل أفمام الترع الآخذة من ترعة الإبراهيمية أسفل خط السكة الحديد (القاهرة - أسوان) .

وصرح الدكتور سويلم أن هذه الأعمال تتم بالإشتراك بين قطاع الخزانات والقناطر الكبرى ومعهد بحوث الإنشاءات التابع للمركز القومى لبحوث المياه ، وذلك فى إطار العمل على تحديث وتأهيل وصيانة المنشآت المائية بمختلف محافظات الجمهورية .

ويقوم معهد بحوث الإنشاءات بعمل وإعداد الدراسات اللازمة عن المنشأ ووضع الحلول الهندسية السليمة طبقا لحالة كل منشأ ، ويلى ذلك قيام الإدارة العامة لقناطر أسيوط الجديدة بإعداد العقد والطرح والتنفيذ للأعمال المطلوبة ، مع إستمرار دور المعهد - كإستشاري للأعمال - فى القيام بجميع الإختبارات اللازمة والتي تضمن سلامة و نجاح أعمال التأهيل .

هذا ويجرى حاليا تنفيذ عملية تأهيل وتدعيم فم مصرف تخفيف المعصرة على ترعة الإبراهيمية ك ١٥٦ بر أيمن أسفل خط السكة الحديد ، والعملية عبارة عن تدعيم وتأهيل عدد (٢) قنطرة وهما مصرف تخفيف المعصرة وفم أبو حسيبة بالمنيا عن طريق عمل معالجة وترميم للشروخ وعمل قميص خرساني بداخل فتحات كل قنطرة وعمل الصيانات الميكانيكية اللازمة لبوابات كل قنطرة .

وقد تم حتى الآن تجهيز وتجفيف الموقع ، وأعمال النظافة والحدادة والنجارة وصب الخرسانة للأرضيات والحوائط والاسقف ، وعمل إختبار ديناميكي للمنشأ أثناء مرور القطارات بالسرعة القصوى ، وتحديد وإعتماد المادة الإيبوكسية والمواد المضافة لزيادة مقاومة الخرسانة ، وعمل الاختبارات اللازمة على الخرسانة بمختلف أنواعها .

وتتم أعمال التدعيم بالتنسيق بين اجهزة الوزارة وهيئة السكك الحديدية لضمان وتأمين سلامة القطارات "خط القاهرة - أسوان" وكذا سلامة منشأ القنطرة المار فوقها خط السكك الحديدية .

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