"الري": تفعيل دور روابط مستخدمي المياه لضمان وصولها لمستحقيها

تواصل وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع تطوير الري والإدارة المركزية للتوجيه المائي، عقد لقاءات وورش عمل لتعريف المزارعين بأهمية تطبيق نظم الري بالتنقيط والرش بدلاً من الرى التقليدى بالغمر، لترشيد استهلاك المياه، وأيضًا تفعيل دور روابط مستخدمى المياه بمختلف المحافظات المستهدفة لتوعية المنتفعين وحل أية معوقات أمام تنفيذ أعمال المشروع.

فى الإطار ذاته، عقد الدكتور يسرى خفاجي، رئيس قطاع تطوير الرى بوزارة الموارد المائية والري، لقاء مع 13 من أعضاء رابطة مستخدمي المياه للترعة الفرعية بمنطقة يوسف الصديق بالفيوم ، وذلك لاستعراض أهمية دور روابط مستخدمى المياه بشمال الوادى بصفة عامة ومنطقة يوسف الصديق "قوتة"، بهدف وتعزيز مشاركتهم فى إدارة وصيانة وتشغيل مرافق الرى، إضافة إلى دراسة أسباب ومعوقات وصول المياه لمستحقيها من المزارعين بزمام الترع بنطاق مسئولية الروابط.

وضع مقترحات حلول تساهم في حل كافة المعوقات

كما تم خلال اللقاء، بحضور المهندس أيمن نضر وكيل وزارة الرى بالفيوم، استعراض المشاركة فى وضع مقترحات حلول تساهم فى حل كافة المعوقات، وأخذ الدروس المستفادة من المشكلات التى واجهت المزارعين بالمنطقة خلال الموسم الصيفى الحالى، وذلك نتيجة لإرتفاع درجات الحرارة بمعدلات غير مسبوقة، وارتفاع معدلات مخالفات الزمام المنزرع.

كذلك، تم مناقشة بعض المشاكل الفنية التى تتوجب تحمل الجميع مسئولياتهم لضمان الاستعداد الجيد والوصول إلى موسم صيفى آمن العام المقبل، وذلك فى إطار الخطة التنفيذية العاجلة التى أعدتها الإدارة العامة للتوجيه المائى لشمال الوادى بالفيوم لتفعيل دور الروابط في حل أية معوقات تواجه المزارعين.

إدارة وتشغيل وصيانة مرافق الرى وجدولة توزيع المياه

كما تناول اللقاء أيضا تعريف الروابط بأهمية تفعيل دورهم بالمشاركة فى إدارة وتشغيل وصيانة مرافق الرى بما يتيح لهم المشاركة فى التخطيط وإعداد جدولة الرى بزمامات الاراضى التى تروى من الترع بما يسمح بعدالة فى توزيع المياه، وأيضًا وضع مقترحات حلول لأزمات المياه التى قد تطرأ على الشبكة خلال موسم أقصى الاحتياجات، وذلك فى إطار من التعاون مع مهندسى ومسئولى الرى واتخاذ إجراءات للحد من المخالفات من واقع مسؤوليتهم التى تحقق مصالح جميع مستخدمى المياه بالمنطقة.