وزير الرى يتابع الرى الحديث فى زراعة المحاصيل وأشجار الزيتون بواحة سيوة

عقد السيد الأستاذ الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة الخطوات التنفيذية للتحول لاستخدام نظم الرى الحديث فى مزارع قصب السكر بالصعيد، والتحول لنظم الرى الحديث فى زراعة المحاصيل بواحة سيوة.

واستعرض الدكتور سويلم، خلال الاجتماع، إجراءات تطوير المساقى من خلال تحويلها لمواسير مضغوطة بنظام نقطة الرفع الواحدة مع استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة، تماشيًا مع سياسة الدولة نحو التوسع فى استخدام الطاقة المتجددة الصديقة البيئة.

كما استعرض سيادته إجراءات التحول لنظم الرى الحديث فى زراعة المحاصيل والنخيل وأشجار الزيتون بواحة سيوة، وخاصة فى زمامات الآبار العميقة الـ١٢ التى قامت الوزارة بحفرها فى إطار مشروع تطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة.

وصرح الدكتور سويلم بأنه وفى إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من مواردها المائية المحدودة ورفع كفاءة نظام الري الحقلي وتعظيم العائد من وحدة المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية والعائد المادى للمزارعين.. فقد قامت وزارة الموارد المائية والرى بوضع استراتيجية وخطة تنفيذية للتحول من نظم الرى بالغمر إلى نظم الرى الحديث (الرى بالتنقيط) في البساتين ومزارع قصب السكر بالصعيد طبقًا لمعايير وجدول زمنى للتنفيذ، بحيث تكون الأولوية لمزارع قصب السكر بالأراضى الجديدة ثم الأراضى القديمة وبساتين الفاكهة بالأراضى الجديدة ثم الأراضى القديمة، بمساحة ٣٢٥ ألف فدان مزروعة بقصب السكر و٧٥٠ ألف فدان من البساتين، مع الاستمرار فى متابعة التحول للرى الحديث بالأراضي الرملية، وتطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين حال استخدامهم الرى بالغمر فى الأراضى الرملية.

وأضاف سيادته أن الوزارة حريصة على التعاون مع كل الجهات ذات الصلة، خاصة مصانع إنتاج السكر من قصب السكر، لتحفيز مزارعى قصب السكر بالصعيد للتحول لنظم الرى الحديث.

كما تقوم الوزارة بتنفيذ أعمال تطوير بمنطقة تجريبية على ترعة بلوخر بمحافظة أسوان، تم خلالها إنشاء روابط مستخدمى المياه على مساقى الجرون والـ٢٣ بزمام ترعة بلوخر، وإجراء عدد من الندوات التدريبية على تشغيل وصيانة شبكات الرى الحديث، لضمان استدامة أنظمة الرى الحديث بعد تنفيذها، كما تم طرح أعمال تنفيذ محطات الرى بالطاقة الشمسية ومنظومة الفلاتر والتسميد والخطوط الرئيسية والفرعية وشبكات الرى الحديث، وتم الانتهاء من جميع مراحل التقييم والإسناد، وسيتم البدء فى التنفيذ يوم الإثنين الموافق ٢١ أغسطس، كما يجرى عمل قياسات ما قبل تنفيذ أعمال التطوير والرى الحديث لقياس مؤشرات زيادة كفاءة استخدام مياه الرى ومدى الخفض فى تكاليف الأسمدة المستخدمة والزيادة فى جودة وإنتاجية محصول قصب السكر لكل فدان، كنتيجة للتحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث.

تم عقد الاجتماع بحضور كل من السيد الدكتور/ عاطف نصار، مستشار الوزير لتطوير الرى والرى الحديث، والسيد المهندس/ محمد عمر مكرم، معاون الوزير للمشروعات الكبرى.